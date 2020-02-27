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"Ударили, и он умер", полицейские убили пассажира такси, они попытались разбудить его электрошокером

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но похоже перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий.

Водитель не смог разбудить нетрезвого Дмитрия Харченко, которого вез из ночного клуба, и попросил помочь проезжавший мимо наряд ППС. Сотрудники полиции решили не церемониться и ударили пассажира шокером. 24-летний мужчина умер от сердечной недостаточности на месте.

О случившемся на заседании гордумы рассказал местный депутат. Начальник УВД подтвердил его информацию. Он добавил, что сотрудники, убившие парня, уже уволены. Их поведение он объяснил «ошибкой»: "Безусловно, имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма. За что сотрудники платят, в том числе возбуждением уголовных дел".

Экс-полицейских арестовали, сообщает канал «Подъем».

БИ

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Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но, похоже, перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий…

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