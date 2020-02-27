«Черная жемчужина» олигарха Бурлакова уплыла в офшор

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27 февраля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Легендарная яхта Black Pearl, фото соцсети

Олег Бурлаков, один из самых скрытных российских олигархов из списка Forbes, начал проводить реструктуризацию своих активов. Одним из главных среди них является легендарная яхта Black Pearl. На ее постройку ушло почти десять лет, длина судна составляет 106 м, по этому показателю она занимает 34 место в мире. В 2019 году Black Pearl была признана лучшей парусной яхтой мира и одной из самых инновационных – она может пересечь океан без использования топлива только за счет силы ветра и электричества, т.к. использует гибкие солнечные батареи вместо парусов. Как рассказывал Олег Бурлаков, в ее создание он инвестировал более $250 миллионов.

Наблюдатели связывают переоформление активов с предстоящим бракоразводным процессом олигарха. Как писали СМИ, в семье миллиардера, с начала 2000-х годов проживающей в Монако, уже давно не все гладко. В начале прошлого года Олега Бурлакова неоднократно видели на публике в компании юной подруги Софьи Шевцовой. Пара мило обнималась и ворковала в московских ресторанах, занималась шоппингом. Это не осталось незамеченным, и супруга миллиардера, как говорят, уже подала на развод, который обещает стать очень громким.

Олег Бурлаков заработал основную часть своего состояния за счет продажи долей в цементной империи «Новоросцемент» (сделку оценивали в несколько миллиардов долларов) и нефтяной компании «Бурнефтегаз» (более $1 млрд). Forbes оценивает его состояние в $650 млн, но люди из окружения бизнесмена говорят, что в реальности оно существенно выше - да и стал бы олигарх тратить почти половину богатства на дорогую игрушку?

Похоже, до начала активной фазы бракоразводного процесса Олег Бурлаков спешит избавиться от всех оставшихся активов: в июле прошлого года он переоформил на своего дальнего родственника Николая Казакова принадлежащие ему 40 гектаров земли в Тюмени, после чего они были проданы за миллиард рублей местному застройщику жилья - компании ТИС. Сейчас, как говорят источники в банковских кругах, по аналогичной схеме на продажу выставлен последний крупный российский актив Бурлакова – тюменский «Стройлесбанк», за него олигарх хочет получить 1,5 миллиарда рублей.

На этом фоне не менее интересными выглядят и новости с Кипра: согласно местным источникам, та самая яхта Black Pearl, о которой Олег Бурлаков в подробностях рассказывал в интервью Forbes, юридически не является его собственностью, так как не была оплачена, и находится в залоге, а по факту принадлежит все тому же таинственному Николаю Казакову. Интересно, что в убранстве «Черной Жемчужины» присутствует фамильный герб Бурлаковых, а сам ее интерьер во многом копирует дом семьи олигарха…

Впрочем, как говорят юристы, недвижимость, яхты и самолеты – наиболее уязвимая часть имущества при разводе, и «спрятать» их сложно. Так, в ходе бракоразводного процесса между Фархадом Ахмедовым и его бывшей супругой Татьяной по решению суда Лондона в доке Дубая была арестована яхта Luna, которую Ахмедов купил у Романа Абрамовича. В феврале 2020 года, после двухгодичных юридических баталий суд Дубая снял арест, но это решение будет оспорено. Другая яхта Абрамовича – Pelarus – досталась при разводе его бывшей жене Ирине.

Удастся ли Олегу Бурлакову сохранить свою «Черную жемчужину» - покажет время. Но развод одного из самых скрытных российских олигархов определенно обещает попасть в заголовки всех ведущих российских и мировых СМИ.