На Южном Урале открылась школа экотуризма

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27 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области открылась первая школа экотуризма. Она расположена в экологически чистой зоне под Златоустом в поселке Веселовка.

Система благотворительной деятельности в России считается уникальной. Один из ее активистов - руководитель Челябинского областного отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов. Он привел в пример школу экотуризма для подтверждения уникальности региона. Новые проекты рождаются в большинстве своем они рождаются в глубинке.

Вместе с инструкторами экстрим-клуба «Таежный ветер» здесь можно исследовать живописные окрестности, подняться на вершины хребта Уреньга, совершить поход в национальный парк «Таганай», в буквальном смысле прикоснуться к эпохе палеолита, путешествуя по пещерам, сплавиться по реке Ай и посетить место падения челябинского метеорита. А еще мальчики здесь становятся настоящими мужчинами, пройдя «Школу выживания», где учат ориентироваться по звездам и разбивать лагерь, где за несколько дней можно усвоить азы йоги и познакомиться с основами самозащиты.

Более подробно об этом уникальном опыте читайте на сайте «Южноуральской панорамы».