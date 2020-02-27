Полторы тысячи саженцев самшита высадят на в Сочинском национальном парке

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27 февраля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Так стартует программа по восстановлению уникального растения, которое было уничтожено самшитовой огневкой. Новые саженцы самшита были выращены в специальном питомнике.

- Появление самшитовой огневки в 2012 году с посадочным материалом к Олимпиаде в Сочи привёло к катастрофическим последствиям. Самшитовые леса были уничтожены бабочкой практически по всему ареалу на Кавказе и в Турции. К концу 2017 года большая половина деревьев погибла. С первыми обследованиями в национальном парке стала ясна необходимость срочного сбора семян с уцелевших живых деревьев и закладка максимально возможного по количеству сеянцев самшита в питомнике. В течение пяти лет в лесопитомнике Сочинского национального парка выращиваются сеянцы самшита - сейчас их уже более 30 тысяч экземпляров. Растения достигли состояния, допускающего их возврат в природу. Наблюдения в природе последнего года привели к выводу о спаде активности самшитовой огневки, что открывает перспективу для восстановления самшитников, - пояснили в Сочинском национальном парке.

Высадку первых саженцев самшита произведут на территории площадью 2,2 гектара, в месте исторического произрастания деревьев. Всего в 2020 году планируется высадить в естественную среду обитания 20 500 саженцев самшита. Увидеть самшитник в привычном виде станет возможным лишь через 80-100 лет.