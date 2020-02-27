Более 200 тысяч «умных счетчиков» установлены жителям Кубани и Адыгеи

//Общество

27 февраля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания «Россети Кубань» установила своим потребителям в Краснодарском крае и Республике Адыгея свыше 200 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом глава энергокомпании Сергей Сергеев рассказал журналистам региональных СМИ в рамках прошедшей в Краснодаре пресс-конференции.



Автоматизация систем учёта электроэнергии проводится в рамках общей концепции цифровизации электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководством группы компаний «Россетей» поставлена задача создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру. «Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая своим потребителям «умные счётчики», которые являются первым этапом перехода сетей на «цифру».



– Для наших потребителей в рамках программ по модернизации парка приборов учета, реализуемых в Обществе, «умные счетчики» устанавливаются бесплатно. Уже установлено более 200 тысяч «умных счетчиков». Один из лидеров в этом направлении – сочинский энергорайон. Сегодня можно сказать, что мы завершили работы по созданию интеллектуальной системы контроля и учета электроэнергии в сочинском энергорайоне (район Большого Сочи и Туапсе). Там установлено около 100 тысяч новых приборов учета, – сказал глава компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.



Он также отметил, что развитие интеллектуальных систем учета позволит создать основу для дальнейшей «цифровой трансформации» распределительной сети и получить качественно новый подход в обслуживании потребителей электроэнергии.



В течение 20202 года в рамках планируемых к заключению энергосервисных контрактов в зоне ответственности «Россети Кубань» будет установлено свыше 50 тысяч приборов учета. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 1,4 млрд рублей.



Обладатели «умных счетчиков» получают целый ряд преимуществ, прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию по зонам суток, счетчики запрограммированы на тарификацию по зонам суток и потребитель имеет возможность самостоятельно перенести на ночь работу энергоемких приборов. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, бремя эксплуатации полностью несет собственник «умных счетчиков» - электросетевая компания. Добросовестные потребители также избавлены от визитов контролеров, так как система интеллектуального учета представляет собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть.



Потребитель может проверить свои показания и нагрузку при помощи удалённого дисплея, идентичная информация от потребительских приборов в автоматическом режиме передается на главный сервер энергокомпании и далее – в энергосбытовые организации, а счета на оплату приходят по почте или в личном кабинете в сети интернет.