Валерий Гартунг расскажет о поправках в Конституцию

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27 февраля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Депутат Госдумы Валерий Гартунг расскажет журналистам на встрече в «Большой редакции», что войдет в основной закон государства из нескольких сотен предложенных поправок.

Отметим, что Валерий Гартунг является членом рабочей группы по работе над поправками в Конституцию. Кроме него, в нее входят еще несколько южноуральцев - председатель Законодательного Собрания Челябинской области, Александр Калинин, руководитель общественной организации «ОПОРА РОССИИ», депутат Госдумы Павел Крашенников.

В рабочую группу поступило более 900 предложений по поправкам в Конституцию. Какие из них войдут в основной закон? Валерий Гартунг ответит на эти и многие другие вопросы в прямом эфире. «Большая редакция» - проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Гостями передачи становятся известные чиновники, бизнесмены, общественники. Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть в социальных сетях изданий медиахолдинга, а также на ютуб-канале «Гранады ТВ».