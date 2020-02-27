Сбербанк оформил ипотеку южноуральской семье под 1% годовых

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27 февраля 2020, 06:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка

Займ выдан по программе «Семейная ипотека».

Это комплексное предложение банка, по которому уменьшение кредитной ставки регулирует застройщик. Как сообщил на встрече в «Большой редакции» управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов, заемщик мог выбрать две схемы кредитования: либо скидку на весь срок выплаты займа, либо только на стадии строительства. После того, как дом будет сдан в эксплуатацию ставка вырастет до 5% годовых.

По словам Дениса Чугунова, с каждым годом Сбербанк сокращает одобрения жилищных кредитов, рекордный срок оформления ипотеки — 1 рабочий день. Постоянные клиенты банка могут получить займ без документов о доходах. За 2019 год выдано 15 тысяч ипотечных кредитов на сумму 20,2 млрд. рублей. Кстати, многие кредиты теперь одобряет искусственный интеллект. Система на основе машинного обучения принимает решение о выдаче средств менее, чем за 7 минут. Таким образом было выдано более 40 кредитов крупным предприятиям. Отметим, что Сбербанк является центром компетенций искусственного интеллекта.