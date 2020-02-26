Как в Сочи возрождают краснодарский чай

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26 февраля 2020, 23:34 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

В Сочи, в поселке Дагомыс, открыли набережную Устима Штеймана. В городе это имя хорошо известно многим. В народе Устима Генриховича Штеймана называют «отцом» знаменитого краснодарского чая. Развитию чайной отрасли и производству самого северного чая в мире он отдал больше полувека. Торжественные мероприятия были приурочены к столетнему юбилею чаевода, до которого он не дожил всего несколько лет.

— Для нас важно увековечить память о человеке, который более полувека трудился на благо города. Именно при Устиме Генриховиче производство чая в Сочи стало стремительно расти, под его руководством были заложены сотни гектаров плантаций субтропических культур, в городе появились знаменитые чайные домики, ставшие достопримечательностью курорта,— отметил глава Лазаревского района Олег Бурлев, присутствовавший на церемонии открытия набережной.

Устим Генрихович Штейман родился в городе Бердичеве, в 1941-м окончил биофак учительского института на Украине, но не успел сдать госэкзамены: началась Великая Отечественная война. Всю войну прослужил в горно-стрелковых подразделениях, сражался с захватчиками дивизии «Эдельвейс» на Марухском перевале. Был награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». После демобилизации в 1946 году Устим Штейман поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Окончил ее с отличием, был мичуринским персональным стипендиатом. Его оставляли в аспирантуре, но он распределился на производство. Так и попал в Краснодарский край, на чайные плантации. Здесь прошел все ступени: был рабочим, бригадиром, управляющим, главным агрономом, директором Дагомысского чайного совхоза. В 1972 году стал генеральным директором созданного производственного объединения «Краснодарский чай», в которое вошли все чайные совхозы Сочи. Развитие чайной отрасли дало толчок и городу. При непосредственном участии Устима Штеймана было проложено 250 километров асфальтированных дорог в горные села, построены десятки благоустроенных домов, электрифицированы и телефонизированы все отдаленные местности, созданы системы орошения для сотен гектаров плантаций чая, десятки прудов. Производство чая и фундука достигло рекордных величин. За заслуги Устиму Генриховичу Штейману было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали «Золотая Звезда».

— Устим Генрихович был человеком с большой буквы. Все мы работали в чайной промышленности, отдали ей многие годы жизни. В шутку мы друг друга называли «чайниками». Так вот, Устим Генрихович среди нас был главным «чайником». Что бы ни случалось, он всегда шел вперед. Что ему стоило сделать поливное хозяйство, столь необходимое для чая, который любит тепло и влагу! А знаменитые чайные домики, в которых Владимир Путин встречался со всеми руководителями стран СНГ! Вместе с супругой, соратницей Ларисой Эдуардовной они собирали самовары из всех уголков мира, возвращали их на Родину. Он был очень предан своей стране, делал всё возможное для развития чаеводства в России. Благодаря ему краснодарский чай вышел на международный уровень, страна начала получать валюту,— вспоминает международный эксперт по чаю, соратница Устима Штеймана Лилия Мелешина.

Свою любовь к краснодарскому чаю Устим Генрихович привил не только миллионам россиян, но и своим детям. Его дочь Марина Ляшко стала агрохимиком, закончила Тимирязевскую академию, сегодня передает опыт уже новым студентам.

— Чай — культура, которая мне очень близка. Когда сейчас попробовала краснодарский чай, вспомнила вкус детства. Запах плантаций, фабрики. Я здесь провела всё детство. Помню, как папе приносили каждый день записки, сколько чая собрано. Потом была школьная практика на сборе чайного листа. А сегодня я преподаю студентам и уже они приезжают изучать чай. Недавно две девушки писали работу о том, как органические удобрения влияют на качество чая и его урожай. Мне, конечно, очень приятно, что папиным именем названа набережная в Дагомысе, где он проработал очень много лет. Я благодарна администрации города, что это произошло. Я надеюсь, что вот эта марка краснодарского чая теперь будет обретать свое былое значение,— рассказала дочь чаевода Марина Ляшко.

Для сочинских чаеводов открытие набережной стало по-настоящему знаковым событием, ведь этого добивались несколько лет. Сегодня чаеводы уверены: на отрасль, которая многие годы находилась в печальном состоянии, вновь обратили внимание.

— Сейчас мы видим, что есть поддержка чайной отрасли властями города, края, государства. Мы несколько лет пытались добиться присвоения имени Штеймана набережной в Дагомысе. Но у прежнего руководства города были постоянные отписки, отговорки. Сегодня мы понимаем, что новая власть готова к диалогу,— отметил председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко.

Проблем у сочинских чаеводов хватает. Когда-то сильная отрасль была практически полностью уничтожена в период перестройки. Так, если в Советском Союзе чайные плантации Сочи занимали больше 1500 гектаров, то сегодня их площадь в пять раз меньше. Какие-то земли заброшены — у чаеводов не хватает ни сил, ни средств, чтобы их обрабатывать, а какие-то уже отданы под строительство. Вопросом возрождения старых плантаций уже озаботилось руководство города. На встрече с представителями чайной отрасли глава Сочи Алексей Копайгородский предложил для начала оформить свои предложения по перспективному плану развития индустрии.

— Наша задача — сделать так, чтобы этот бренд никогда не увядал. Мы создаем условия, чтобы все отрасли жили и процветали в нашем городе. Уверен, что в ближайшем будущем совместно с нашими учеными местные предприятия возродят былую славу самого северного в мире чая,— отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Одна из серьезных проблем сочинских чаеводов — сбыт. Профессионалы уверены, что, если государство будет оказывать помощь в организации продаж в крупных торговых сетях, субсидии отрасли не нужны будут. На поддержку чаеводства в стране из бюджета выделяется двадцать миллионов рублей в год. Но, как показывает практика, даже эти небольшие деньги чаеводы взять не готовы.

— Важную роль для развития краснодарского чая играет себестоимость. Сегодня наша цена выше рынка. Английским чаям, которые производятся в Индии, мы проигрываем не по качеству, а по цене. Есть объективные моменты — количество солнечных дней: у нас оно меньше, чем в Индии — пять месяцев сбора, а у них на юге — круглый год. Трудозатраты в Индии — один доллар в день, а у нас гораздо выше. Бизнес хорошо делать на оборотах, легче корректировать себестоимость, привлекать новые технологии, маркетинг,— пояснил председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко.

Сегодня чаеводы ждут от властей такой же поддержки, как и виноделов. Благодаря волевым решениям попробовать кубанское вино сейчас можно в любом ресторане края. А почему не чай?

— Мировое потребление чая снижается, что сказывается и на российском рынке. Это связано с кофейной экспансией: пить кофе сегодня модно. Чай, хотя он и близок нашей самобытности, для молодого поколения не играет такой роли, как кофе. Нам не хватает мест показа, где люди могли бы пробовать и дегустировать продукцию. Необходимо возродить чайные домики, которые существовали в советское время,— уверен Серафим Тимченко.

— Основная проблема в развитии чайной отрасли страны — маркетинг. Придать новый импульс бренду «Краснодарский чай» необходимо было лет десять — пятнадцать назад, особенно в период зимних Олимпийских игр. Это было сделано, но не так активно, чтобы вывести данный бренд на международный уровень. На мировом рынке есть несколько крупных чайных брендов, которые чувствуют себя великолепно. Тот же самый индийский Дарджилинг — регион, который производит небольшое количество чая, продающегося на порядок выше, чем другие чаи. Краснодарский чай, безусловно, имеет тот же самый потенциал благодаря своим уникальным свойствам, вкусу, аромату,— отметил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Построить сильную отрасль без фундамента невозможно. Одним из первых шагов сочинских чаеводов, объединившихся в кооператив, стала разработка национальных стандартов — ГОСТа. Существовавший в советское время норматив был утерян, это породило массу фальсификата.

— Недавно в Краснодарском крае было закреплено понятие «краснодарский чай». Однако это региональный документ, который не имеет такую контролирующую силу, как федеральный. Он регламентирует порядок получения субсидий, закрепление понятия, но для порядка этого недостаточно. Возрождение ГОСТов — исторический момент, когда все чаеводы, у которых есть собственное мнение, поддержали единогласно решение, зафиксировали в протоколе, и это послужило основанием для разработки российского стандарта краснодарского чая,— подчеркнул председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко.

Создание стандартов поможет нарастить объемы производства. Нормативы будут описывать требования не только к чистому краснодарскому чаю, но и к созданию купажей.

— Мы сейчас разрабатываем комплексный подход, который позволит иметь на полках магазинов и чистый краснодарский чай, и те купажи, которые помогут нарастить объемы и восстановить индустриальную мощь. Купажи — это основа чайной промышленности. Многие думают, что это удешевление продукции, но это заблуждение. Купаж обеспечивает стабильность качества. Если мы хотим, чтобы в любой день года потребитель получал краснодарский чай одного вкуса и аромата, с гарантированным качеством, необходимо создавать купажи. Мы готовим необходимые нормативные документы. Это будет импульс, который позволит индустрии заработать на полную мощность,— уверен генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Получить нормативы, стандарты и ГОСТы чаеводы рассчитывают в течение года. А вот попробовать самый северный чай в мире, знаменитый краснодарский, можно уже сейчас. И приятнее всего это сделать на берегу моря, в поселке Дагомыс, на набережной Штеймана. Это традиции, которые нас объединяют.