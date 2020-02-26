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Награждение журналистов "Медиа-Ас - Центр" впервые прошло на военной базе РФ в Душанбе

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Награждение журналистов
Фото: соцсети

Конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-ас Центр 2020". Награждение журналистов впервые состоялось за пределами РФ - на 201-й военной базе в Таджикистане. 

"Растет боевая мощь, крепнет уверенность россиян и вообще всех людей, которые хотят жить в мире, в том, что на свете есть сила, которая позволит этот мир обеспечить, защитит и российских граждан, и другие народы мира от каких-либо посягательств нарушений суверенитета, обеспечит спокойную и мирную жизнь", - сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на церемонии награждения. 

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что впервые в окружном этапе конкурса "Медиа-Ас" вместе с российскими журналистами приняли участие представители СМИ из Таджикистана. 

"Вместе с военнослужащими ЦВО вы спасали жителей города Тулун от сильнейшего паводка, поэтапно ликвидировали последствия стихии, боролись с небывалыми лесными пожарами в Сибири. Важно, что события во время чрезвычайного происшествия на складе под Ачинском освещались объективно, без перегибов и паники. В работе журналиста в наше время приобретают значение не только талант, профессионализм, но и объективность, патриотизм, следование высоким нравственным ценностям", - сказал командующий. 

 

О победителях в номинации

Автором лучшего материала среди телевизионных СМИ в номинации "Лучшие кадры" стала Яна Цветкова - корреспондент "Областного телевидения" Свердловской области; в номинации "Командный голос" победила Вера Цыганкова - ведущий информационного вещания радио "Комсомольская правда-Самара". В номинации "Сила слова" победу одержал старший корреспондент новосибирского филиала "Российской газеты" Никита Зайков, а "Молнию" за лучшую работу информагентств взяла заместитель главного редактора агентства "Интерфакс-Урал" Александра Качалова. 

В номинации "Главный калибр" за лучшую фотоработу победила Анна Майорова - фотокорреспондент российского информационного агентства URA.RU, победителем в номинации "Прорыв года" стал специальный корреспондент телеканала "Звезда" Дмитрий Изгагин. 

 

О "Медиа-ас Центр 2020"

Всего жюри окружного этапа рассмотрено более 250 работ от журналистских коллективов регионов Поволжья, Урала, Сибири и впервые из Таджикистана. В дальнейшем творческие работы из ЦВО примут участие в финальном этапе, который пройдет на уровне Минобороны России в Москве. Фестиваль прессы "Медиа-Ас", организованный Минобороны России, проводится в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ.

ГБ

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