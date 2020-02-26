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Российская звезда фильмов для взрослых получила грамоту за «вклад в православное искусство»

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

Российская звезда фильмов для взрослых получила грамоту за «вклад в православное искусство»

Российская порнозвезда Елена Михайлова, известная в сети под псевдонимом Nimfa Viola, получила благодарственную грамоту из администрации президента РФ Владимира Путина за «вклад в православное искусство».

Этим радостным событием она похвасталась на страницах своей соцсети, где большинству пользователей она известна по своим роликам вкатегориях Milf и Mature.

Сложно сказать, насколько престарелая порнодива является верующим человеком, но она точно владеет ювелирным бизнесом. И именно за производство православных украшений и была награждена грамотой. Выходит, что верить и не обязательно?

 

БИ

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