Более 260 тыс москвичей уже получили доступ к электронной медкарте

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26 февраля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Доступ к электронной медкарте имеют свыше 260 жителей столицы. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как отметила заммэра, электронная медицинская карта позволяет горожанам в любое время и в любом месте получить информацию о своем здоровье, не тратя времени на поход в поликлинику.

«Электронную карту невозможно потерять, она всегда под рукой, даже в командировках и в путешествиях. Мы видим, что сервис востребован - более 260 тыс. жителей оформили электронную медицинскую карту с момента открытия сервиса», - сказала она.

Анастасия Ракова также отметила, что недавно был открыт доступ родителям к прививочным картам их детей.

«Теперь более 1,9 млн оцифрованных прививочных карт детей доступны онлайн. Каждый родитель может посмотреть информацию о всех выполненных прививках. Все данные о новых прививках также будут заноситься в электронную медкарту ребенка», - сказала заммэра.

«В течение нескольких месяцев мы также дадим возможность всем москвичам подгружать в электронную медицинскую карту результаты анализов, снимки, выписки и консультации, которые есть у них сейчас на руках. Эти документы можно будет отсканировать и загрузить в карту, чтобы они хранились в одном месте. И при желании пациент может предоставлять эти данные своему лечащему врачу», - добавила Анастасия Ракова.

Напомним, электронные медкарты стали доступны для пациентов столичных поликлиник с 14 января этого года. В электронной медкарте пациент может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы. В течение года онлайн также станут доступны выписанные рецепты, выданные направления, записи на прием, информация о диспансеризации и вызовах врачей скорой помощи.

Также для самостоятельного внесения планируется открыть возможность заполнения анкет с анамнезом жизни и с семейным анамнезом. У родителей будет возможность подгружать отсканированные документы о прививках, сделанных в частных или федеральных клиниках.