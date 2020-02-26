Необходимо повышать доходность фермерских хозяйств

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26 февраля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Москве состоялся XXXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В его работе приняли участие более 800 делегатов и гостей из 70 регионов страны.

В числе почётных гостей – Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев, его первый заместитель Д.Х. Хатуов, заместители министра О.Н. Лут, Е.В. Фастова, руководители ведущих департаментов Минсельхоза, руководители аграрных комитетов Госдумы и Совета Федерации, депутаты, сенаторы, руководители ведущих бизнес-партнёров АККОР: «Россельхозбанк» – Б.П. Листов и «Росагролизинг» – П.Н. Косов. В работе съезда участвовали также руководители Центрального объединения фермеров Финляндии (МТК) Юха Мартилла и Матти Воутилайнен, представители органов АПК субъектов РФ, учёные-аграрники.

Съезд АККОР – уникальная площадка, где каждый делегат из региона мог напрямую задать вопросы руководителям отрасли – а проблем у сельхозпроизводителей немало. Им и было посвящено основное внимание участников съезда.

Производственные показатели растут, урожайность растёт, малый агробизнес из года в год увеличивает производство зерна, овощей, мяса, молока и т.д.!

Рекордные цифры! Не растёт только главный показатель – показатель доходности. А ведь доходность – основа развития производства. Это, в свою очередь, – новые рабочие места, постоянный заработок для селян, снижение сельской бедности.

В основе низкой доходности – большие затраты сельскохозяйственного производства. За последние годы, отмечали делегаты, цены выросли на всё – на удобрения и средства защиты растений, на ГСМ, на технику и запчасти, тарифы на транспорт и т.д. Нам говорят – «смотрите, за последний месяц снизились цены на удобрения, на горючее». Но за предшествующий период они поднялись до небес!

Фермеры считают, что государство должно регулировать цены и тарифы. Крестьянин, к примеру, вынужден платить за электроэнергию в два раза больше, чем промышленное предприятие, и без вмешательства государства невозможно изменить ситуацию. «По итогам декабрьского Госсовета Президент дал специальное поручение Правительству – разработать механизм снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств», – проинформировал съезд президент АККОР Владимир Плотников.

Для увеличения доходности в сельском хозяйстве необходимо увеличивать прямую государственную поддержку сельхозпроизводителей, обеспечивать справедливость её распределения. Пока же получить её проще крупным, сильным предприятиям. Малым достаётся меньше, чем их реальный вклад, отмечалось на съезде.

Государство принимает меры, чтобы выравнивать ситуацию. Так, с этого года одна из главных и понятных для сельхозпроизводителя форм государственной поддержки – несвязанная поддержка на гектар земли – направляется только малым формам хозяйствования. Таково было требование прошлого съезда фермеров, и оно было услышано. Но обострилась новая проблема: фермеры начали отказываться от погектарки – и не потому, что не нужны деньги, а потому, что для их получения придумано много излишних требований и условий.

Крестьяне единогласно поддержали предложение Президента АККОР Владимира Плотникова свести эти требования к минимуму: отчитался по убранным площадям, заполнил заявку на всё – и деньги должны переводиться на расчётный счёт хозяйства.

Ещё одна форма поддержки – льготные кредиты по ставке ниже 5% годовых. Главная задача, – увеличивать количество их получателей. Важно, что основной кредитор фермеров – Россельхозбанк – проявляет понимание, идёт навстречу крестьянам. Успешно реализуется совместная программа Банка и АККОР по льготному кредитованию фермеров – членов АККОР, которой делегаты съезда дали высокую оценку.

Особое направление деятельности – совершенствование законодательной базы. В настоящее время особую озабоченность фермеров вызывает тема поправок в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Этими поправками их авторы попытались переложить заботу о плодородии целиком на плечи крестьян, и в случае, если те не справляются – наказывать, вплоть до изъятия земли.

Позиция АККОР по этому вопросу сформулирована предельно чётко: нельзя требовать, чтобы владельцы, арендаторы, пользователи земельных участков обеспечили за свой счёт весь расширенный комплекс обследований, нельзя требовать полную отчётность – на работу времени не останется. Сохранение плодородия земель – общенациональная проблема, для решения которой нужна специальная программа. И бОльшую часть расходов должно взять на себя государство.

Все поднятые вопросы нашли отражение в резолюции съезда, которая была принята делегатами единогласно.

Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) в 2020 году исполнилось 30 лет. Она является ведущей общественной организацией, представляющей интересы фермеров и малых форм хозяйствования на селе». Съезд ярко продемонстрировал твёрдую решимость фермерского сообщества настойчиво и последовательно отстаивать крестьянские интересы, объединяя, помогая, вселяя уверенность в каждого фермера, в каждого малого сельхозпроизводителя.

Каким будут решения съезда, какие оценки деятельности дают сами крестьяне , каким должно быть фермерство? Публикуем мнения разных людей, высказанные в разные годы.

Полномочный представитель Президента РФ по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому округам (1991-1998 годы) по развитию фермерства Юрий Москвич: «Как всё начиналось? Потребительский подход к сельскому хозяйству в конце 1980-х годов поставил страну перед выбором: чем кормить народ? Продовольствия не хватало, все понимали, что сельское хозяйство необходимо реформировать. Какой замышлялась реформа в 1990 году? Цель была чётко обозначена: земля должна обрести хозяина, должно возродиться фермерство. В России предполагалось вести реформы тремя колоннами: Первая опиралась на успешные высокотоварные коллективные хозяйства, которые через 10-15 лет должны были обеспечить страну более чем 70-75% продукцией. Никто не должен был разрушать эти хозяйства, опыт должен был внедряться в слабые хозяйства. Это было правильное решение. Но в полном объёме задача не была выполнена. Второе направление – развитие приусадебных участков, подворий – было выдержано: в 2001 году в Красноярском крае более 64% сельскохозяйственной продукции производилось в личных подсобных хозяйствах. Это было правильное решение – быстро снять угрозу голода, вернуть эффективный мотив сельского труда. И это притом, что личный сектор не включён был в государственные программы, не обеспечен заказами в отсутствие развёрнутой, развитой системы кооперации. Изначально полагалась, что подворья дадут 15-20% продукции, – страна получила почти в четыре раза больше от крестьянина. Третье направление – развитие фермерства.

И поначалу все три сектора развивались сбалансированно. Результат был налицо: из трёхсот лучших хозяйств России 17 находились у нас в крае. Мы имели эффективное подворье, крепкие КФХ и успешные хозяйства. Баланс нарушился в последующие годы... фермеры оказались заброшенными и обделёнными. Развитие фермерства затормозилось на многие годы».

Как сегодня обстоят дела в фермерском движении в крае, какова роль ассоциации? Мы задали вопрос руководителю регионального АККОР Ларисе Кумышевой. Она отметила, что основателем АККОР в марте 1991 года в крае был фермер, учёный Валерий Похабов. В том же году он передал бразды правления Александру Воронину, который возглавлял АККОР с момента основания до своей кончины. Ассоциация объединяла более 5000 фермерских хозяйств, считалась одной из лучших в России. Фермерская строка в бюджете составляла более 9,7 млрд рублей в 1995 году. Эти цифры не велики, но дискриминации фермеров в крае не было. В 1997 году фермерскую строку исключили из бюджета, и многие фермерские хозяйства перестали получать государственную поддержку. Развитие фермерства затормозилось, так как не было «наполнения», отсутствовал рынок сбыта. Отсутствие финансирования и все эти факторы послужили толчком к закрытию фермерского банка в крае, опустел фонд поддержки фермеров. Но даже при этом нельзя не признать роль ассоциации и её значение в развитии фермерства. Следует отметить, что вся поддержка шла тогда через ассоциацию… Фермер всегда понимал, что есть в крае ассоциация, где помогут отстоять его интерес. На сегодня, когда государство повернулось лицом к фермеру, увеличивается государственная поддержка, снова появился «ажиотаж» возле фермерства, и АККОР, масса структур, пытающихся позиционировать себя защитниками интересов фермеров, вводят в заблуждение крестьян, так как три направления сельской экономики, заложенные реформой, имеют под собой не только научную, но и практическую основу во всём мире. Должна также отметить, что у каждого направления своя специфика и своя роль в развитии сельского хозяйства. И интересы фермерства, где фермер является основой самого села, где основа развития – семья – и интересы крупного аграрного бизнеса не пересекутся. Следует также отметить, что государственная поддержка растёт, а доходность крестьянина снижается из года в год. Считаем, что вопрос реализации продукции запущен ещё потому, что кто-то решил, что раз рыночная экономика, рынок пусть занимается этим делом. И приходится крестьянину заниматься всем самому, начиная со сбыта. В крае, по данным регионального ведомства, более 3500 хозяйств ведут свою деятельность. Государственную поддержку из них получают третья часть (более 17%). То есть в десять раз меньше, чем в 1995 году. Проблемой фермеров была и остаётся проблема получения земель. Миллионы гектаров зарастают лесом – на ней могли трудиться фермеры. Проблема грантовой поддержки остаётся тоже больной темой, только у нас в регионе по любому нарушению забирают в полном объёме грант у фермера, разоряя десятки фермерских хозяйств. Проблема дороговизны подключения электроэнергии не раз была поднята на съездах АККОР в Москве. Обидно, что край обладает мощными ресурсами в лесной отрасли, на территории края несколько мощных ГЭС, а крестьяне обделены этими ресурсами. Если разрешить доступ крестьян к поймам рек и озёр, к лесным ресурсам и дать землю, этот край имеет потенциал прокормить страну. К сожалению, фермерский ресурс используется не в полном объёме, в приоритете – как было в те годы, так и остаётся – развитие крупных успешных хозяйств. А фермерство – это развитие сельских территорий, заселённость огромных пространств края и будущее нашей боеспособной армии. Во всём мире только из фермерских хозяйств выходят хорошие солдаты и офицеры и только при зажиточном крестьянине есть боеспособная армия. Оплот и защита страны.

Многие вопросы, волнующие фермеров, неоднократно региональный АККОР поднимал и на трибунах съезда. Эти вопросы легли в основу рассмотрения. АККОР – единственная представительская организация в России, которая отстаивает планомерно из года в год интересы малых форм хозяйствования. АККОР сегодня, как и 30 лет назад, с честью отстаивает интересы всех фермеров России.

Пользуясь случаем, хочется поздравить АККОР с юбилеем и от всех красноярских фермеров пожелать творческих успехов.