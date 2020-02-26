Сотрудничаем с Литвой

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26 февраля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

20.02 2020 года президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев в торжественной обстановке вручил Вячеславу Валерьевичу Штепа доверенность, дающую право на официальное представление интересов Центрально-Сибирской ТПП на территории Литовской Республики.

На вручении присутствовали не только сотрудники региональной палаты, но и представители членских организаций различных отраслей: медицинской, электротехнической, лесной, транспортно-логистической.

В приветственном слове Вячеслав Валерьевич поблагодарил Президента Союза «ЦС ТПП» за оказанное доверие и возможность представлять интересы ТПП за рубежом.

Затем красноярские предприниматели кратко рассказали о своей деятельности и наметили точки соприкосновения в будущем сотрудничестве.

В случае, если у вашей компании есть интересы в области развития внешнеэкономической деятельности с организациями Литовской Республики, просим вас предоставить информацию для оказания содействия представителем Союза «ЦС ТПП» в решении рабочих вопросов.

Вышеуказанную информацию просим направлять на эл. почту: kovaleva.cstpp@bk.ru. Контактное лицо – Ковалёва Дарья Владимировна (тел. +7(391)2681660).