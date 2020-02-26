СМИ сообщают, что коронавирус подтверждён у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess

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26 февраля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня стало известно, что из восьми россиян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в карантине с подозрением на коронавирус, у трех обнаружены признаки болезни.

В течении нескольких суток медики внимательно следили за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере Diamond Princess. Их из Японии эвакуировали спецбортом МЧС России. В числе доставленных был и один ребенок, сообщает радио "Говорит Москва".

Всех пассажиров лайнера отправили в Казань и поместили на карантин в одно из медицинских учреждений города - Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова.