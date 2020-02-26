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Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы «Мой район»

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы «Мой район»
Мэр Москвы Сергей Собянин, twitter.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных работах по программе «Мой район» в столичном районе Бибирево.   «Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы «Мой район», которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево», - сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в программу «Мой район» в Бибирево входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД, работы по благоустройству.

Как доложил мэру глава управы района Сергей Юрьев, в течение 2020 года планируется благоустроить 35 дворовых территорий. На  2021 год запланировано благоустройство территорий образовательных учреждений, а  на 2022 год намечены работы по скверу «В гостях у сказки».

В свою очередь мэр поручил после реконструкции поликлиник проводить благоустройство прилегающих к ним территорий.

«Не забывайте, после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом», - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в рамках программы «Мой район» в районе Бибирево в 2021 году запланировано строительство бассейна на ул. Лескова, в 2022 году - ФОКа с бассейном на Алтуфьевском шоссе.

Кроме того, на 2020-2021 года запланирован капитальный ремонт филиала №4 диагностического центра №5, благоустройство новой прогулочной зоны «Бибирево life» на ул. Мелиховская, комплексного заказника «Алтуфьевский», территории возле станции метро «Бибирево», благоустройство 71 двора, установка шумозащитных экранов вдоль жилой застройки на участке МКАД между Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

ГБ

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