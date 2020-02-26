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26 февраля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Включайся в БИТВУ БРЕНДОВ! Стань ЛУЧШИМ!

Уже совсем скоро пройдет красивое и уникальное мероприятие Всероссийского уровня «Товарный знак года 2020»! Бренды соревнуются в четырёх номинациях: словесный, комбинированный, изобразительный и бренд-надежда. Уже сейчас на официальном сайте znakgoda.ru проходит первый этап конкурса – интернет-голосование! Поддержите участников - голосуйте за понравившихся конкурсантов в разделе «голосование» каждый день!

Знакомьтесь с нашими конкурсантами:

1. ООО «КОТ ВОЛШЕБНИК» – товарный знак «Белый Кот». Компания экологичных средств гигиены высочайшего европейского качества.

2. ООО «ЮЛА» – товарный знак «ЮЛА» (туристическое агентство).

3. ИП Валевская Венера Викторовна – товарный знак Venera Valevskaya I am the picture. Сибирский художник, создатель российского бренда «Венера Валевская». Арт-мастер интерьерной живописи, создатель мастер-классов интуитивного направления.

4. ИП Эхов Тимур Борисович – товарный знак «НОВОТОРГ» (производство кулинарных и кондитерских изделий).

5. ООО «Комбинат «Волна» – товарные знаки «ВОЛНАКОЛОР» и BERGEN. Комбинат «Волна» – крупнейшее в Сибири предприятие по производству хризотилцементных изделий.

6. ИП Молодых Ольга Михайловна – товарный знак «ТУДА-СЮДА» (туристическое агентство).

7. ИП Никитин Алексей Валерьевич – товарный знак «ВАША МЕБЕЛЬ» (компания по производству корпусной мебели для дома).

8. ООО «Геоглиф» – товарный знак «ГЕОГЛИФ» (компания специализируется на инженерных изысканиях для строительства).

9. ИП Мустафаева Севиле Александровна – товарный знак LOVE ENGLISH CLUB ENJOY YOUR LANGUAGE. Школа английского языка Love English Club.

10. ИП Иконников Иван Валериевич – товарный знак «ДЕА ЭСТРО» (сеть парикмахерских студий).

11. ООО «Дент Арт» – товарный знак LUXAR (стоматология).

12. ООО «Триай» – товарный знак «КОТЛЫ НЕДЕЛЬКА» (компания по производству водогрейных отопительных котлов).

13. ООО «АЙВЕК ПЛЮС»: товарный знак «Счастливая МАМА», журнал о счастливых родителях и товарный знак «СИБАРГУМЕНТ», информационное агентство.

14. АНО «АРТ-ПРОЕКТ «АНГЕЛЫ МИРА» – товарный знак «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ «АНГЕЛЫ МИРА», арт-выставка.

15. ООО «Центр профессионального развития «Партнер» – товарный знак «ЦПР Партнер» (компания, специализирующаяся на дистанционном обучении).

16. Патентное бюро ООО «Ярпатентъ»: товарные знаки «АУКЦИОН СВЯЗЕЙ», «ПОРТФЕЛЬ» и «БРЕНДИАДА».

Участником конкурса может стать любой желающий (с товарным знаком, который находится в процессе регистрации или уже зарегистрирован), и совсем неважно в каком городе или стране находится ваша компания. 22 мая 2020 года в Зале торжеств Красноярской краевой филармонии состоится финал X Всероссийского конкурса «Товарный знак года 2020», на котором будет известен обладатель Гран-При и выбран лучший бренд!

Заявите о своем участии по т.: 8 (391) 269-90-60 или 8-800-7777-900 (звонок по России бесплатный). Включайтесь в БИТВУ БРЕНДОВ прямо сейчас!

Еженедельник «Аргументы недели Енисей» – информационный партнер конкурса брендов.