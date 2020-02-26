//Общество 13+

26 февраля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно официальной информации, убыль населения фиксируется на протяжении нескольких лет. Только за прошлый год в России естественная убыль населения составила более 300 тысяч человек. По сути за один год Россия теряет один город средней величины.



Если рассмотреть динамику численности населения, то за 20 лет она сократилась только на 200 тысяч человек. Казалось бы, это немного. Но на самом деле численность сократилась намного больше. Прирост населения произошёл за счёт присоединения Крыма и притока мигрантов.



Власти с такими результатами смириться не могут. Ещё в 2015 году было заявлено, что демографическая проблема решена, в стране начался прирост населения. Но уже через год ситуация поменялась в противоположную сторону. Руководство в качестве причин отрицательной демографии называет проблемы Великой Отечественной войны, распад СССР и т.д. Безусловно, они сыграли отрицательную роль, но как долго эти события можно будет вспоминать. Сегодня правительство готово платить деньги молодым семьям, чтобы стимулировать рождаемость, но картина так быстро не изменится. Люди хотят видеть уверенное будущее. И даже несмотря на приснопамятные национальные проекты, увеличить численность граждан не получается.



