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Правительство разрешило Минобороны сбивать пассажирские лайнеры-нарушители

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Правительство разрешило Минобороны сбивать пассажирские лайнеры-нарушители
Фото: соцсети

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила применения оружия при охране государственной границы в воздушном пространстве.

В соответствии с документом, перед применением огня против самолетов-нарушителей военным, необходимо выполнить ряд требований. Как и ранее, дежурные самолеты ВКС России сначала должны попытаться установить радиосвязь с экипажем, а в случае отсутствия таковой установить визуальный контакт с пилотом и подать ему сигнал.

Новым в документе является то, что в случае отказа экипажа нарушителя отвечать на эти сигналы военные должны принудить его к посадке на аэродром или заставить покинуть воздушное пространство России. В версии правил 1994 года такое могло применяться только в отношении российских воздушных судов, подвергшихся угону.

В том случае, если все требования военных не были выполнены, дежурные силы имеют право применить оружие и боевую технику. Но это возможно лишь при отсутствии на борту лайнеров пассажиров или заложников в случае совершения угона российского воздушного судна.

ДВа

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