Президент Латвии: Представление о Латвии как о «мосте» между Востоком и Западом не является актуальным

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26 февраля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгил Левитс, фото twitter.com

Такое заявление сделал президент Латвии Эгил Левитс, встречаясь с представителями Германо-балтийской камеры. По его мнению, такая функция более не является актуальной.

Президент Латвии отметил, что страна является активной участницей Евросоюза, которая принимает участие во всех насущных вопросах ЕС, причем имеет свое мнение. При этом глава государства сослался на «специфическую ситуацию Латвии», которая обязывает, чтобы общие решения ЕС шли на пользу и конкретно Латвии.

Г-н Левитс подчеркнул, что Латвия ориентирована на укрепление Европы в целом, и поскольку является маленькой страной, может вводить перемены быстрее, чем крупные государства, которым нужны большие ресурсы.

Президент Латвии признал, что высокие стандарты, принятые страной в финансовом секторе, привели к известным проблемам с открытием счетов и переводом платежей, но в ближайшее время будут разработаны основные принципы работы в новых условиях. Г-н Левитс добавил, что торшовые отношения Латвии с Германией длятся с 1150 года.