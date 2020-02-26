В Нижнем Новгороде создают квартал НХП

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26 февраля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Марк БЛАНК ]

Фото: соцсети

Развитие народных художественных промыслов в Нижнем Новгороде планируется по нескольким направлениям: создание ремесленных аллей в парках и скверах города, где сосредоточат торговлю изделиями ремесленников и НХП, и ремесленного квартала на улице Кожевенной, в исторической части города.

Распоряжением мэра Владимира Панова в 2019 году создана рабочая группа для разработки и реализации плана мероприятий по поддержке и развитию народных художественных промыслов. Ее заседания проходят ежемесячно. Ремесленный квартал на Кожевенной будет включать торгово-выставочную зону и площадки для фестивальных мероприятий. Якорными территориями квартала видятся муниципальные помещения в домах № 8 и 10.

Руководитель департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко полагает, что для реализации проекта квартала требуется реконструкция не только этих зданий, но и улицы в целом, включая укладку брусчатки, выделение пешеходной зоны, организацию освещения. Возможно, что будет организовано одностороннее движение по Кожевенной, стоянка для экскурсионных автобусов в непосредственной близости уже есть. Кожевенная выбрана неслучайно: она является органичным продолжением маршрутов с Рождественской и от Зачатской башни Нижегородского кремля. Дорожная карта и визуализация «Ремесленного квартала» будет представлена на очередном заседании рабочей группы в первой декаде марта. Как рассказал Андрей Моисеенко, городской департамент предпринимательства и туризма открыт для предложений от всех заинтересованных сторон.

Николай Опарин, член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, художник-дизайнер, этнограф из Калининграда, полагает: «Народные художественные промыслы имеют очень интересный ресурс, которым пользуются единицы. Для того чтобы раскрутить тот или иной бренд, организации тратят огромные деньги, чтобы придумать описание, истории, легенды, культурное, общественное и утилитарное значение того или иного товара, который хотят продвинуть. Часто все это создается на пустом месте, буквально из ничего. С народными художественными промыслами придумывать ничего не надо. Это сложившийся стиль со своей историей и особенностями, про который всегда очень много можно рассказать, причем про любой промысел. Кроме этого, это экологично, начиная от технологий, которые часто используются, до влияния форм, цветов предмета на психику человека. Доказано ведущими учеными неоднократно. Но самое интересное, что мы видим, — в современном дизайне идет очень активно поиск как раз всего связанного с экологией, а потенциал народных художественных промыслов изначально это все содержит. Кроме того, есть еще и художественная сторона. Можно продвигать ремесла как произведения искусства, а это совершенно другие рынки. Не стоит забывать, что ремесла — это живая традиция, которая всегда менялась во все времена».

Однако Опарин указывает, что приход серьезного частного инвестора в сферу НХП осложняется тем, что люди просто не понимают, для чего это им. «Но стоит только правильно преподнести, взять за основу традицию, адаптировать к современности, и это будет довольно серьезный бизнес. Но для этого нужны кадры, которые знают профессионально традицию и могут ее адаптировать под современность, поставив в массовое тиражирование», – говорит Опарин.

В свою очередь, для государства НХП – культурное наследие, материальное воплощение уникальности как народа и отличие от других. НХП можно использовать для воспитания патриотизма, знания отечественной культуры, понимания ее места в мировой истории.

Стоит отметить, что до настоящего времени поддержка НХП была свойственна скорее региональному уровню, чем нижегородскому муниципалитету. В частности, 2019 год объявлен Годом искусства и народных промыслов в Нижегородской области. Регион по итогам прошлого года вышел на первое место в России по количеству действующих организаций народных художественных промыслов, в общем объеме реализации которых изделия НХП составляют более 50%. В конце года на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области рассмотрели меры расширения поддержки отрасли НХП. В частности, предложено оказать материальную поддержку наставничества на предприятиях народных художественных промыслов. Наставники смогут делиться опытом не только на самих предприятиях отрасли, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и в ресурсных центрах. Усилия наставников предложено компенсировать доплатой в 10 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты, получившие высшее или среднее профессиональное образование, при трудоустройстве на предприятия НХП также смогут получать стимулирующие выплаты: единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей и ежемесячную доплату к заработной плате в размере 5 тысяч рублей при условии заключения трудового договора на срок не менее 5 лет. Пока эти предложения существуют в виде законопроекта.

Теперь вот и нижегородский муниципалитет решил оказать поддержку ремеслам, что можно только приветствовать.