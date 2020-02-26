Мнение: доберется ли коронавирус до Латвии?

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26 февраля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Тревожные новости о коронавирусе порождает огромное количество слухов и страхов. Насколько коварен данный вирус? И может ли он «добраться», например, до Латвии? Есть мнение.

Специалист Минздрава по инфектологии, профессор Латвийского университета Уга Думпис считает, чем меньше жителей Латвии посещают территории, на которых выявлены пациенты с коронавирусом, то тем лучше для Латвии. Но специалист считает, что есть вероятность того, что болезнь доберется и до Латвии.

«Остановить перемещение людей полностью невозможно. Латвия готова к мерам по ограничению вируса, но следует понимать, что ни одна страна не может быть готова ко всем ситуациям, о чем свидетельствует быстрое распространения вируса в Италии. Можно достаточно уверенно сказать, что вирус появится в Латвии, вопрос только-когда».

Есть и другое мнение.

Специально для «Аргументов Недели» комментарии руководителя 2-й рижской больницы Яниса Петрониса. «Не доберется вирус в Латвию. Почему? О нем больше говорят, чем вызывают страх и ужас. Хорошо разрекламированный вирус. Я бы так сказал. Думаю, что за всем этим стоят большие деньги. Да, он имеет свойство генетически изменяться, но медицина никогда не ждала «милостей» от вирусов. Постоянно в мире идут исследования, каждый год появляется «новый» тип гриппа. Недаром же говорят, что от гриппа умирают больше людей. Поймите, любая инфекция бывает заразна. Требуется карантин, изоляция людей. Коронавирус похож на грипп. Схожие симптомы: повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание, боль в мышцах, одышка, усталость. Повторяю, что он имеет свойство генетически изменяться. И чтобы его остановить нужна вакцина и правильное лечение. Этим сегодня занимаются специалисты. Будет найдено лекарство и вакцина. Когда-то и грипп был особо опасен. Пока не нашли вакцину. Все новое страшит. Я высказал свое мнение».