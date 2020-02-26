Кабинет министров Латвии не может разобраться с… проституцией в стране

//Общество 13+

26 февраля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Кабинет министров решил обсудить интересную тему: законопроект об ограничении проституции. Латвийские чиновники потратили много часов на обсуждение, но к единому решению не пришли. Да уж, тема явно деликатная.

Министерство внутренних дел Латвии разработало законопроект об ограничении проституции. Кабинет министров страны созвал заседание и решил обсудить данный вопрос. Увы, не получилось. Единого мнения у правительства нет.

По мнению министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, данный проект положительный, потому что «есть вещи, которые цивилизация не может ликвидировать». И их нужно контролировать. Он выразил возражения против норм, предусматривающей программу коррекции поведения для тех, кто пользуется услугами проституток.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс отметил, что программа коррекции будет не в законе, а в специальных правилах Кабинета министров, и не будет обязательна для всех, кто пользуется услугами «девушками легкого поведения».

Министр финансов Латвии Янис Рейрс обеспокоился финансами: программа коррекции не должна осуществляться за счет государственной казны, а за счет тех, кто ее проходит.

Премьер – министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал свое демократическое мнение. Он заявил, что в странах Северной Европы проституток не наказывают, а оказывают им помощь. Премьер «подвел итог» заседания: «Нам нужна политическая дискуссия».

Что предусматривает данный законопроект?

Штраф для людей, которые пользуются услугами проституток, но не посещают программу коррекции.

В Латвии проституция легальна, но есть условия: данным «ремеслом» нельзя заниматься несовершеннолетним, а предоставлять сексуальные услуги за плату можно только в собственном или арендованном жилом помещении.