Почему не стоит давать деньги тем, кто попрошайничает на улице?

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26 февраля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ] Источник: "РГ"

Фото: pixabay.com

Подавая милостыню наличными, мы рискуем стать либо пособниками преступников, которые заставляют других попрошайничать, либо жертвами тех, кто зарабатывает на нашей жалости.

Дело было в Урюпинске

Урюпинск — маленький город в Волгоградской области. Именно там нашлась бабушка, которая позвонила местным журналистам и рассказала, что каждый месяц кладет в специальную коробочку у входа в супермаркет сто рублей и хотела бы знать, на что тратят собранные деньги. Действительно на операцию для ребенка, как гласит надпись? Корреспондент газеты «Урюпинская правда» провела расследование — проверила документы на бокс, съездила по указанному адресу, где якобы находился благотворительный фонд, сделала официальный запрос в полицию — и выяснила, что все это обман, наличные идут мимо кассы. Увы, никого так и не наказали, ничего не изменилось. А журналистка стала получать угрозы.

К сожалению, благотворительность — это огромное поле для работы мошенников. Во-первых, это фейковые фонды, как в случае, описанном выше. Во-вторых, липовые просьбы о срочной помощи в соцсетях. В подобныз случаях те, кто собирает деньги, не предоставляют ни чеков, ни вообще каких-либо документов, а также боятся уточняющих вопросов. Еще один важный пункт — письма, приходящие на электронную почту, и сообщения на телефон с просьбой о помощи. В таком случае деньги, которые вы переводите лично кому-то на карту — это подарок владельцу счета, никто не может гарантировать, как он эти средства потратит.

Как помочь бездомному?

И последнее — уличные попрошайки. Бросая монетки бездомному, мы не помогаем ему. Если человек настаивает на том, что ему помогут только деньги, потому что его насильно заставляют попрошайничать, позвоните на горячую линию организации «Альтернатива»: +7 (800) 550-71-40.

Если к вам обратился бездомный человек, можно купить ему еду, базовые лекарства, одежду. В зимнее время - горячий чай.

Проводите человека в «Ночлежку» (Санкт-Петербург), в «Ангар спасения» (Москва), в «Приют» (Казань), в «Дом милосердия» (Новосибирск), в фонд «Сила людей» (Калининград). Если не сможете проводить, дайте адрес.

Помогай, но проверяй

Самое обидное, что из-за аферистов страдает репутация настоящих волонтеров и благотворительных организаций. Из-за того, что люди боятся отправить деньги мошенникам, человек, которому действительно нужна помощь, может ее не получить. Поэтому помогать необходимо, но подходить к этому следует со всей ответственностью. Не делайте в соцсетях репост непроверенных просьб о помощи, тщательно изучите деятельность фонда, которому хотите перечислить деньги.

Кстати, уже давно известно, что охотнее всего люди жертвуют деньги больным детям, особенно младенцам. Чуть меньше животным. Затем идут пенсионеры. Сложнее всего приходится попавшим в беду взрослым — перечислять средства мужчине или женщине средних лет никто желанием не горит.