В Госдуме возьмут на контроль ситуацию с сахарными заводами

//Общество 13+

26 февраля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном закрытии сахарных заводов в России.

«Мы к этому относимся очень отрицательно и в ближайшее время будем вместе с Минсельхозом и Минпромторгом собирать совещание», – заявил председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Он также отметил, что любое закрытие завода – это чрезвычайное происшествие. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в России из-за снижения оптовых цен на сахар планируют закрыться три сахарных завода – в Башкирии, Тульской области и Татарстане.

«Конечно, это продиктовано законами рынка. Но мы считаем, что закрытие любого предприятия – это ЧП. Людей на сахарных заводах работает достаточно много. Кроме того, на таких предприятиях завязаны десятки, если не сотни, сельскохозяйственных производителей», – сказал парламентарий.

По его словам, необходимо и защитить рабочие места, и не допустить резких колебаний в цене на сахар.

«В этом ключе требуется внимание депутатского корпуса, исполнительной власти», – подчеркнул Кашин.

Ранее сообщалось, что сахарные заводы будут работать до марта.