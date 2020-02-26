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Виталий Милонов потребовал запретить мультфильм

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Виталий Милонов потребовал запретить мультфильм
Виталий Милонов, фото из соцсети

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием о запрете для показа мультфильма "Вперед", премьера которого запланирована в России на 5 марта.

По сообщениям СМИ, в мультфильме впервые официально появится персонаж нетрадиционной  ориентации. Им станет девушка-циклоп, работающая полицейским.

"Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической диверсии на экранах кинотеатров. На кого рассчитан данный мультфильм? На детей ....?", - цитирует Милонова РИА Новости.

По сообщению информагентства, депутат Госдумы намерен сделать официальное обращение на имя министра культуры с требованием не допустить мультфильм до широкого проката.

ИЧ

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