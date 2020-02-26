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//Общество 13+

Под окнами Зеленского потушили мужчину, который поджег себя

, 15:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Под окнами Зеленского потушили мужчину, который поджег себя
Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

У здания администрации президента Украины мужчина облил себя бензином, а потом осуществил поджег. Эта акция стала в украинских СМИ одной из главных тем нынешней среды, 26 февраля.

Инцидент произошел без двадцати час дня. В 13:40 неизвестный мужчина облился бензином, а потом подпалил себя.

Сразу после этого к пострадавшему кинулись прохожие. Они сумели сбить пламя. После этого мужчине была оказана экстренная помощь.

О требованиях самоподжигателя не сообщается. Причины, которые побудили его осуществить акцию, пока не известны.

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