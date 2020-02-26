Подключиться к «Сети»*

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26 февраля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На минувшей неделе в прессу просочилась информация о назначении Ивана Павлова адвокатом по резонансному делу так называемой «Сети»*. И если для совсем уж широкой отечественной аудитории это вполне себе проходная новость, значение которой многие толком и не понимают, то для адвокатского сообщества и для политически активной части граждан – это событие тянет на полноценную сенсацию.

Справка:

Дело «Сети»* или «Пензенское дело» — дело об организации под названием «Сеть»*, ячейки которой, по версии ФСБ и судов, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, обвинённых в участии в террористическом сообществе. Год назад Московский окружной военный суд признал «Сеть»* террористической организацией. В феврале нынешнего года. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в организации деятельности «террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК).

Дмитрия Пчелинцева, которого обвинение считает создателем «Сети»*, приговорили к 18 лет колонии строгого режима. Илью Шакурского – к 16 годам строгого режима, Андрей Чернов получил 14 лет, Максим Иванкин – 13 лет, Михаил Кульков – 10 лет. Василию Куксову дали девять лет колонии общего режима, Арману Сагынбаеву – шесть лет общего режима.

И вот на минувшей неделе, вскоре после того как приговоры по делу были вынесены, «Независимая газета», со ссылкой на свои надежные источники в адвокатских кругах, сообщила что адвокат Иван Павлов может войти в скандальное дело признанной террористической организацией и запрещенной в РФ «Сети»* в качестве основного защитника при рассмотрении апелляции на вынесенные первой судебной инстанцией приговоры. Вместе с Павловым делом «Сети»*, возможно, будут заниматься специалисты созданной юристом правовой и правозащитной «Команды 29».

Сам адвокат свое возможное участие в деле подтверждать не торопится. Поскольку официального вхождения г-на Павлова в дело «Сети»* еще не случилось, сам адвокат предпочитает давать интервью в поддержку обвиняемых и дипломатично говорить на тему квалификации нынешних адвокатов по делу «Сети»*, которые и без его, Павлова, участия в состоянии справиться со своими обязанностями. И шлет им «лучи поддержки»: «Могу лишь пожелать им удачи и терпения»!

Справка:

Сорокадевятилетний Иван Павлов широко известен как юрист, адвокат, активист движения за развитие государственной открытости в России.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет, факультет автоматики и вычислительной техники. В 1996-м обучался на курсах датского Центра по правам человека. В 1997 году получает диплом юриста на спецфакультете по переподготовке СПбГУ. С 2009 года кандидат юридических наук (аспирантура в Институте Государства и Права РАН). В течение 6 лет (1998—2004) руководил экологическим правозащитным центром «Беллона» в Санкт-Петербурге.

В 2004 году Иван Павлов стал учредителем Фонда «Институт развития свободы информации». На протяжении 10 лет Фонд занимался защитой права граждан и организаций на доступ к информации, оказывая юридическую и консультативную помощь. Также сотрудники Фонда проводили аудит официальных сайтов органов власти.

Участвовал в разработке федеральных законов «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Специализируется в сфере защиты права на доступ к официальной информации и защите граждан от необоснованных обвинений в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже. Выступает за реформирование института государственной тайны.

В 2015 году Иван Павлов стал руководителем неформального объединения юристов и журналистов «Команда 29». Организация занимается защитой права граждан на информацию в судах и ведет просветительскую работу, публикуя на сайте «Команда 29» материалы о государственной закрытости и юридические инструкции для граждан. На своем сайте «Команда 29» сообщает «Наши юристы и адвокаты представляют в судах интересы тех, кого несправедливо обвинили в государственной измене, разглашении государственной тайны и шпионаже, защищают издания, которым пытаются помешать писать правду о чиновниках и государстве. Мы вытаскиваем из тюрем тех, кого другие не берутся защищать: мы помогли Светлане Давыдовой, защитили сочинских госизменниц, сражались с «фабрикой троллей» и ректором СПбГУП Александром Запесоцким, выиграли штраф у Виталия Милонова».

Примечательно, что информация о возможных заменах в составе команды защиты по делу «Сети»* совпала по времени с началом информационной компании по дискредитации прежних адвокатов. В частности, осужденный на 16 лет колонии строгого режима Илья Шакурский написал жалобу в Федеральную палату адвокатов на своего бывшего защитника Михаила Григоряна. 20 февраля об этом сообщила пензенскому интернет-изданию «7х7» мать Шакурского Елена Богатова. В ней осужденный просит руководителя Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко инициировать дисциплинарное производство в отношении адвоката Адвокатской палаты Пензенской области Михаила Григоряна.

Весьма показательно, что поводом для жалобы стали не претензии подзащитного к тому, как адвокат представлял его интересы, а пост Григоряна 18 февраля на странице Facebook и его видеоинтервью 11 февраля на YouTube-канале Stanislav Morozov Live под названием «Террористы „СЕТЬ“. Пытки ФСБ? Говорит Адвокат. Пенза». То есть, по сути претензий к работе Григоряна как адвоката по делу ни у кого нет: защитника пытаются, что называется, «подловить на хайпе».

Справедливости ради, упрекнуть юридических представителей, защитников осужденных членов "Сети"*, и Григорян тут не исключение, и в самом деле не в чем. Они проделали огромную качественную работу. К примеру, тот же Григорян сделал для своего подзащитного все, что мог, и даже больше. Достаточно сказать, что 21 октября 2017 года Илье Шакурскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению по ч.1 ст. 205.4 УК РФ – «Организация террористического сообщества». А уже 6 декабря 2017 года Григоряну удалось добиться для своего подзащитного смягчения обвинение на ч.2 ст. 205.4 УК РФ – «Участие в террористическом сообществе». Из организатора он сделал своего подзащитного лишь участником, что, безусловно, позволило в конечном итоге сократить для него срок наказания, возможно, вернуть Шакурскому несколько лет свободы.

Это лишь один эпизод. Но можно с уверенностью сказать, что адвокаты по этому делу отработали на все 100%. Не их вина, а беда – что им противостоит система, непоколебимая, непробиваемая и непримиримая ко всему тому, что ей угрожает, пытается нанести ущерб или может послужить кому-то примером неповиновения, непокорности.

Адвокаты по делу написали сотни жалоб и ходатайств, смогли исключить из дела множество доказательств, убедив суд в их недостоверности, несостоятельности. Не раз в суде они ставили в затруднительное положение следователей ФСБ, свидетелей со стороны обвинения, самих государственных обвинителей. Наконец, благодаря их усилиям, практически весь мир знает, что к осужденным участникам «Сети»* применялись пытки электричеством.

К чисто юридической работе адвокатов, проделанной в высшей степени профессионально, можно также добавить и то, какую титаническую работу проделала защита по склонению общественного мнения на сторону своих подзащитных. Молодые люди обвиняются не просто в экстремизме, они признаны террористами, но даже этот, не самый популярный в обществе статус, не помешал адвокатам склонить на их сторону значительную часть общественного мнения. Либеральное сообщество едва ли не в полном составе приняло сторону осужденных. Но сочувствие они вызывают не только в либеральных кругах. Можно также предположить, что даже среди охранителей – тех, кто в целом согласен с тем, что члены «Сети»* заслуживают наказания, многие считают, что речь идет о простых «несогласных», возможно, экстремистах, но никак не о террористической ячейке. И все это тоже свидетельство качественной работы команды защиты.

Тем выразительнее выглядит адвокатская суета вокруг резонансного, скандального и, что уж там говорить, дико популярного в либеральных, молодежных, правозащитных кругах дела «Сети»*. Ведь, по большому счету, драма это только для самих членов «Сети», их родных и близких. В то же время для многих – это прекрасная возможность заработать. Ведь именно на таких делах правозащитники, журналисты, адвокаты могут заработать себе имя, репутацию, что затем материализуется, в том числе и в форме денежных грантов и гонораров. Другие делают себе карьеру, кто-то, возможно, получает новые звезды на погоны, а кому-то важнее заручиться благодарностью и большим доверием со стороны системы, той же ФСБ, которая, конечно, контролирует в этом деле буквально все.

Отметим, что информация о замене адвокатов «Пензенского дела» совпала по времени с появлением скандальной публикации в издании «Медуза», очевидно, призванной показать, что члены «Сети» виновны в убийствах и торговле наркотиками. Данный материал при этом широко освещался ведущими федеральными телеканалами. Складывается ощущение, что кампания в СМИ и появление в деле новых защитников являются звеньями одной цепи… Скорее всего, в размах и масштабы широкой общественной кампании в поддержку жертв дела «Сети»* вызвали в определенных структурах изрядное беспокойство и было принято решение начать контригру на перехват информационной повестки…

И на этом фоне вовсе не удивительным выглядит то, что в контексте «Пензенского дела» все активнее звучит имя Ивана Павлова как будущего нового адвоката и, возможно, нового лица команды защиты в этом деле (ведь на вторые роли таких игроков обычно не привлекают). И тут не вызывающее сомнения стремление спецслужб «канализировать» процесс защиты «Сети»* и личность адвоката Павлова, с его послужным списком, образуют аккуратно сложенный пазл.

Дело в том, что с самого начала своей адвокатской деятельности Иван Павлов тесно связан с ФСБ РФ. При этом ничего не известно о том, как и когда он получил статус адвоката. Дело в том, по первому образованию он вообще не юрист. В 1992 году Иван окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет (в советское время – ЛЭТИ). Диплом юриста Иван Павлов получил только в 1997 году на платном спецфакультете по переподготовке — СФПП питерского университета, который выдавал дипломы о втором высшем образовании. К слову, СФПП на тот момент заведовал Николай Кропачев, нынешний ректор всего СПбГУ и бывший преподаватель и друг Дмитрия Медведева.

А теперь внимание! Еще не имея юридического образования Павлов оказался в группе защитников капитана 1-го ранга в отставке Александра Никитина, которую возглавлял знаменитый Юрий Шмидт. Один из самых известных адвокатов Петербурга и страны вообще. Громкое было дело. В 1995 году ФСБ РФ предъявила ему обвинение ни много ни мало в государственной измене в форме шпионажа, за подготовку доклада «Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона» для норвежской экологической организации “Беллона”.

Процесс был непростым и продолжался более пяти лет. Юрию Марковичу Шмидту удалось добиться тогда оправдательного приговора для Никитина.

Именно дело Никитина впервые принесло г-ну Павлову не только юридический опыт, но и медийную известность. Однако никому тогда еще не пришло в голову заподозрить, что в деле с участием ФСБ начинающий юрист без диплома и опыта появился не случайно. О его связях с ФСБ заговорили вскоре в связи с другим резонансным делом, делом известного военного журналиста Григория Пасько. Напомним, что Пасько работал в газете Тихоокеанского флота “Боевая вахта” и был арестован эфэсбэшниками в ноябре 1997 года.

В этом деле Иван Павлов представлял подзащитного Пасько, будучи полноценным адвокатом. Но на этот раз победу в деле одержала уже ФСБ. В декабре 2001 года Пасько был признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорён к 4годам лишения свободы. Стратегия и тактика защиты вызывала тогда множество вопросов, а порой и недоумение у коллег по цеху.

Партнер Павлова по адвокатскому бюро, очевидно, все поняв, прекратил все деловые и личные отношения со своим молодым коллегой. Многое повидавший на своем веку Шмидт был первым, кто заподозрил или даже ясно разглядел в молодом Павлове Азефа, чье имя стало нарицательным. Именно Россия дала миру этот классический пример провокатора – Азеф 15 лет состоял на службе в качестве тайного полицейского агента для борьбы с революционным подпольем и одновременно в течение свыше пяти лет был главой крупнейшей террористической организации России.

С той поры Иван Павлов неизменно совершенно случайно оказывался и оказывается защитником во многих резонансных делах, связанных с главной российской спецслужбой. Причем в таких делах, где вмешательства со стороны гражданского общества и, следовательно, публичного скандала избежать практически невозможно. А значит, требуются механизмы «управляемого вмешательства» и «контролируемого скандала», которыми матерые силовики овладели еще на заре существования человечества.

Азеф, Гапон – ярчайшие исторические примеры воплощения этих механизмов на практике. Современники знали Георгия Гапона как страстного, непоколебимого революционера, лидера организации «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Согласно историку Феликсу Лурье, "поп Гапон" вел двойную игру. Благодаря своим связям с полицией, Гапон получил ярлык «провокатор», с которым и вошел в историю. Считается, что Гапон специально вывел народ 9 января 1905 года на Нарвскую заставу, чтобы полиция жестоко подавило восстание.

Это довольно распространенная и проверенная практика широко применяется и в наши дни. Можно вспомнить, как фактически из ниоткуда возник прославившийся впоследствии адвокат Игорь Трунов. В начале 90-х он еще занимался черным риэлтерством. А в конце 90-х был уже адвокатом в делах о терактах масштабов «Норд Оста» и взрывов жилых домов в Москве. В обоих случаях представлял не ФСБ, а пострадавших. К слову, супруга Трунова и его партнер по коллегии адвокатов Людмила Айвар умудрялась еще и совмещать соперничество со спецслужбами в суде с преподаванием в Высшей школе ФСБ. Сказалась и наследственность – отец Людмилы с свое время занимал довольно высокий пост в структурах КГБ СССР. В общем, послужные списки Трунова и Павлова очень похожи, и почерк тут весьма узнаваемый.

Отметим и знаковые дела в подследственности ФСБ РФ, в которых Иван Павлов был задействован в последние годы. Например, дело Светланы Давыдовой, несчастной многодетной матери из Вязьмы, которая села по доносу собственной матери. Старушка была недовольна тем, что безумная дочь увела мужа от собственной родной сестры, усмотрела в этом аморальное поведение. Тогда мать сообщила в ФСБ, что, дескать, г-жа Давыдова якобы следит за перемещением российских войск в направлении Украины. Когда абсурдность ситуации начала зашкаливать, чекисты отпустили несчастную женщину. Однако истинная подоплека «шпионского дела» так и осталась скрытой от публичного взгляда. Между тем, г-н Павлов заработал на этом деле славу «золотого адвоката», покорителя Дракона, способного сокрушить саму Лубянку. Тем более, что информационной кампанией вокруг дела управлял он сам. Хотя сам же Павлов любит повторять в интервью, что подобные дела, 100% таких дел проходят за закрытыми дверями, в режиме закрытого судебного разбирательства. А на этапах предварительного следствия, по его словам, люди вообще обычно не в курсе, что там происходит.

Нельзя не отметить и дело Карины Цуркан, сотрудницы «РусГидро», которая села по странным обвинениям в шпионаже в пользу Молдавии, потом ненадолго вышла под домашний арест, а сейчас вернулась в тюрьму. И здесь общественное мнение резко критикует ФСБ. Г-ну Павлову снова приписывает чудотворные адвокатские способности. Но и тут хочется спросить, а не связан ли адвокат Павлов с заказчиками дела? Особое внимание следует уделить тому моменту, что Цуркан временно выходила под домашний арест. Это очень похоже тактический прием со стороны опытных в подобных делах чекистов – выпустить, чтобы отследить связи, записать и снять все информацию, ну а потом засадить обратно. Не исключено, что одним из организаторов этой разводки и был г-н Павлов.

Таких дел мало, - говорит в своем видео-интервью, Павлов, - дело о госизмене бывает всего 10-15 в год, и все они нам очень интересны. Мы [«Команда 29» - ред.] формируем практику по таким делам и даем возможность людям получать информацию о таких делах, можем влиять на формирование общественного мнения. Так он отвечает на вопрос о том, зачем ему как адвокату и его команде именно этот тип дел, где и сопротивление жестче, и гонорары меньше.

По всей видимости, адвокатские амбиции Павлова простираются намного дальше. Павлов был тесно связан с прежним руководством министерства юстиции РФ, и, похоже, сумел сохранить свои позиции и после перестановок в минюсте. Эти позиции позволяют ему рассчитывать на особое положение в адвокатском цеху, усилить влияние на российскую адвокатуру. Используя для этого персонажей системы «Павлов», формально и с имиджевой точки зрения не воспринимаемых в качестве агентов влияния власти. Таких «несистемных» юристов куда легче внедрять в адвокатское сообщество, чем официальных и статусных «государственников».

Именно поэтому г-н Павлов и пытается позиционировать себя активно как сопротивленец – правозащитник. Кто эффективнее и убедительнее может сыграть роль заступника страждущих и угнетенных, яростного и несгибаемого поборника независимого правосудия, выразителя жизненно важных интересов гражданского общества, чем подобный двойной, то и тройной, и четверной, и пятерной (клиенты; оппозиция в адвокатуре; американцы; ФСБ; Минюст) агент!

ПРО ПРАЖСКИЙ КЛУБ, ВЛИЯНИЕ США

По всем названным причинам именно Иван Павлов – сооснователь и мотор небезызвестного Пражского клуба, который, по мнению журналистов-расследователей, выступает номинальным проводником влияния США на российскую адвокатуру, юридическое сообщество и правовую среду в целом. Разве могут ФСБ и федеральный Минюст позволить, чтобы каналы американского воздействия на отечественных адвокатов контролировал не их собственный агент? Это было бы вдвойне непрофессионально. В своих интервью сам же Павлов нарочито представляет себя не просто оппонентом властей, а деятелем, которого спецслужбы считают своим врагом. Спецслужбы воспринимают нас [«Команду 29» - ред.] не как процессуальных соперников, а как своих врагов, - говорит он. И спецслужбы ему, похоже, в этом неплохо подыгрывают.

С президентом США Бараком Обамой я встретился в 2013 году, рассказывает г-н Павлов, - интересная получилась встреча. Руководители «двадцатки» тогда прилетели в Санкт-Петербург, и лидер Соединенных Штатов нашел время, чтобы встретиться с представителями гражданского общества России. Павлов получил возможность выступить на этой встрече и в ходе выступления предложил среди прочего Обаме реформировать законодательство и систему секретности в США, сделать ее более прозрачной.

Само по себе это странно – российский правозащитник получает возможность обратиться к президенту США и просит его снизить там у них, в Америке, градус секретности. Но это все цветочки. Когда Обама спросил российских правозащитников о том, чем он может им помочь, адвокат Павлов неожиданно вступился за бывшую военнослужащую армии США Челси Мэннинг, приговоренную там к 35 годам тюремного заключения за передачу секретных документов Wikileaks. Попросил ее помиловать. То есть, представитель гражданского общества в России, где даже мечтать не могут о стандартах гражданских свобод, существующих на Западе, на предложенную американским президентом помощь, не отреагировал просьбой в пользу своих подзащитных или просто незаконно преследуемых в России «политических». Он не нашел ничего лучше, чем лишь сказать: «Свободу Анджеле Дэвис»!

Справка:

В 2007 году Мэннинг поступил на службу в американскую армию. До ареста он являлся рядовым первого класса, специалистом по анализу разведывательных данных при батальоне поддержки 2-й бригады 10-й горнострелковой дивизии быстрого реагирования, входящей в американский контингент в Ираке.

Во время работы он обнаружил засекреченную видеозапись расстрела людей с американского боевого вертолёта. В начале апреля 2010 года передал сайту WikiLeaks.

21 августа 2013 года военный трибунал США приговорил Брэдли Мэннинга к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов сайту Wikileaks. Во время заключения он сменил пол и взял новое имя — Челси. После курса гормональной терапии военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинг женщиной.

В январе 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, существенно сократив срок её тюремного заключения. В результате Мэннинг вышла на свободу 17 мая 2017 года.

В марте 2019 года Мэннинг вновь оказалась за решеткой (на этот раз ненадолго) за отказа давать показания против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Основатель проекта Джулиан Ассанж получил убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года

В конце мая 2019 года Минюст США дополнил обвинительное заключение против основателя WikiLeaks новыми 17 пунктами, за которые ему грозит в совокупности 170 лет тюремного заключения.

В настоящее время идет судебный процесс об экстрадиции Ассанжа в США.

Кстати, г-н Павлов, возможно, чтобы не было никаких подозрений ни с чьей стороны, еще не так давно был женат на гражданке США. Есть версия, что Лубянка специально «подложила» американцам такого специфического представителя «их» интересов. Впрочем, никто (кроме, разве что, спецслужб) свечку тут не держал.

*«Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России.