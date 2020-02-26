Ирина Гехт прокомментировала случай эвакуации автомобиля с ребенком в салоне

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26 февраля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сотрудники службы эвакуации автомобилей не заметили маленького ребенка в салоне автомобиля.

Вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что это второй резонансный случай по эвакуации автомобиля. Напомним, в декабре прошлого года у Челябинского театра оперы и балета эвакуировали автомобили, на которых родители привезли детей-инвалидов. В этот раз сотрудники службы эвакуации не заметили маленького ребенка в салоне автомобиля из-за тонированных стекол и увезли автомобиль на штраф-стоянку.

«Можно дискутировать про то, как Мама могла оставить ребёнка и уйти, - сказала Ирина Гехт. - Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права забирать машину с ребёнком - это очевидно. И за это надо нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно поможем».