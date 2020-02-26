Олег Валенчук: Ипотека станет доступнее для российских семей

Родители интересуются: кому полагаются дополнительные выплаты, где и как их можно оформить, с какого числа можно получить деньги... Волнуют молодых родителей и вопросы ипотеки, в первую очередь компенсации по процентным ставкам.

На личный прием к Олегу Валенчуку пришла многодетная мама Мария Островская. Женщина посетовала, что их семья уже второй раз берет ипотечный кредит и большую часть платежа составляют именно проценты. При этом сумма основного долга практически не сокращается.

- Первый раз мы брали ипотеку, когда у нас было двое детей,- рассказывает Мария Юрьевна. – Приобрели маленькую квартирку. Материнский капитал использовали в качестве первоначального взноса, а в кредит взяли небольшую сумму и быстро расплатились с долгами. Потом в семье появилось еще две дочки, и возникла потребность в расширении жилплощади. Пришлось вновь обращаться в банк. Мы использовали все меры поддержки, которые нам полагаются, но все равно, кредит съедает львиную долю семейного бюджета.

Олег Валенчук согласился с тем, что ипотека в ее нынешнем виде – натуральная кабала. Несмотря на регулярное снижение базовой ставки Банка России, кредитные организации не спешат умерить свои аппетиты и очень неохотно снижают свои процентные ставки.

- Ипотека для многих – единственная возможность улучшить жилищные условия, - отметил парламентарий. – И банки этим пользуются, взвинчивая ставки до 10-12%. При этом Банк России 7 февраля снизил ключевую ставку до исторического минимума – 6%. Соответственно крупные банки уже опустили ипотечные ставки до 8%. Поэтому советую Вам обратиться в свой или в другой банк с государственным участием с заявлением о рефинансировании вашего кредита. Но и 8% - это еще очень много. Президент России Владимир Путин уже дал поручение - дальше снижать ставки по ипотечным кредитам. Правительство в настоящее время работает над пакетом предложений, благодаря которому ипотека станет еще доступнее, особенно для многодетных семей. Считаю. что сейчас сложились все условия, чтобы снизить ставки по ипотеке до 5-6%.

Также Олег Валенчук подчеркнул, что сами банки не спешат информировать о снижении ставок путем рефинансирования. Многие не знают о том, что имеют право понизить процент по ипотечному кредиту. Поэтому усилия органов власти будут направлены, в то числе, на повышение финансовой грамотности людей.