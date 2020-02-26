В чём феномен ностальгии россиян по Сталину?

//Общество 13+

26 февраля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются или симпатизируют генералиссимусу. Целых 70% считают положительной его роль в истории страны.



Это невероятный показатель для тоталитарного диктатора, за время правления которого реальные доходы населения снизились, а попытки списать всё на войну смешны. Социологи объясняют этот феномен фрустрацией общества, которое хочет перемен, а западная демократия как модель дискредитирована пропагандой.



Сталин остаётся одним из немногих интегрирующих символов при общем росте дезинтеграции. В России очень низок уровень доверия граждан друг к другу, а в такие периоды всегда растёт спрос на патернализм: чтобы мудрый вождь-отец наказал воров, навёл порядок, чтобы экономика снова росла семимильными шагами. «Сталина на вас нет!» – это требование

порядка и подъёма. И чем хуже идут дела у нынешних министров, тем больше расстроенный обыватель будет видеть альтернативу в методах Сталина. Проблема в том, что он толком

не знает историю.



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