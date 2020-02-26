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В чём феномен ностальгии россиян по Сталину?

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

В чём феномен ностальгии россиян по Сталину?

5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются или симпатизируют генералиссимусу. Целых 70% считают положительной его роль в истории страны.

Это невероятный показатель для тоталитарного диктатора, за время правления которого реальные доходы населения снизились, а попытки списать всё на войну смешны. Социологи объясняют этот феномен фрустрацией общества, которое хочет перемен, а западная демократия как модель дискредитирована пропагандой.

Сталин остаётся одним из немногих интегрирующих символов при общем росте дезинтеграции. В России очень низок уровень доверия граждан друг к другу, а в такие периоды всегда растёт спрос на патернализм: чтобы мудрый вождь-отец наказал воров, навёл порядок, чтобы экономика снова росла семимильными шагами. «Сталина на вас нет!» – это требование
порядка и подъёма. И чем хуже идут дела у нынешних министров, тем больше расстроенный обыватель будет видеть альтернативу в методах Сталина. Проблема в том, что он толком
не знает историю.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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