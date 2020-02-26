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«Никак не лечили, бросили ребёнка с сотрясением в травму и все», 12-летний мальчик в коме из-за врачебной ошибки

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

«Никак не лечили, бросили ребёнка с сотрясением в травму и все», 12-летний мальчик в коме из-за врачебной ошибки

Минусинский школьник Егор сейчас находится на грани жизни и смерти. 12-летний мальчик пострадал от рук грабителей, но в коме он оказался по вине врачей и сейчас не понятно, удастся ли его спасти.

Мальчик как обычно шел через парк на занятие в музыкальную школу, когда к нему подошли двое хулиганов и потребовали телефон. Мобильника у ребенка не оказалось, и он получил удар в голову. «Егор встал и попробовал пойти к дому, но метра через два упал в обморок. Повезло, что там рядом оказалась женщина-медик и мужчина. Они вызвали скорую... Сына рвало... Бледненький такой был... Оказалось, что это сотрясение мозга. Потом мы приехали в больницу делать КТ, но его не сделали, потому что аппарат сломался», - рассказала мать мальчика изданию Readovka.

За полторы недели, что ребенок пролежал в стационаре, не было сделано ничего кроме рентгена и капельниц. Обеспокоенные родители «вымолили» МРТ в частной клинике, но на снимках ничего не обнаружили и выписали больного.

А через несколько дней уже дома Егору стало совсем плохо. «Ночью подскочила дочь и говорит: „Мам! Егору плохо! Он задыхается!“ Только реанимация привела его в чувства, а у него судороги начались. Судороги убрали, он в сознании был, и как закричал: „Мама! Голова! Голова!“», - со слезами говорит мать.

И ребенка снова привезли все в ту же больницу. Аппарат КТ уже починили, сделали снимок, но ничего не увидели и решили, что это инфекция. «Потом его перевели в реанимацию, под капельницу. И тут опять судороги начались... Меня сразу выгнали из палаты, привели сына в чувства и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Долго не могли взять кровь, спинно-мозговую жидкость... Егор был в сознании, всё понимал, а они всё кололи и кололи его. Кое-как взяли всё наконец, но уже через час выяснилось, что это не инфекция. Но время уже было потеряно. Уже было шесть часов вечера», - вспоминает женщина.

И только через сутки мальчика доставили в Красноярск, и там сразу же на таком же КТ обнаружили и отёк мозга, и кровоизлияние, и сосудистую патологию — последствие сотрясения. «Я просто до сих пор поверить не могу, что такое может быть! Две недели нас никак не лечили, просто бросили ребёнка с сотрясением в травматологию, и всё! Всё надо выпрашивать, выбивать! Даже КТ за два раза нормально сделать не смогли... А теперь мой ребёнок в коме, в стабильно тяжёлом состоянии... И никаких прогнозов врачи не дают», - сокрушается мать, у которой очень много вопросов к медикам. Но теперь им придется отвечать на них уже в прокуратуре

БИ

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