Арктические паразиты

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26 февраля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Кто сказал, что паразиты дохнут на морозе? Вранье! В заполярных холодах живут самые выносливые паразиты на свете – арктические клещи в форме человека.

Арктика - такая безжизненная и суровая, кормит огромное число этих паразитов. Одни бурят в ее теле скважины, чтобы выкачать нефть и газ, продать сырье за границу и купить себе очередную виллу и яхту. Вторые пишут программы и стратегии, как облегчить жизнь первым, питаются крошками с их стола и тоже покупают виллы и яхты. Правда, метражом пониже, водоизмещением пожиже. Третьи придумывают эвфемизмы для двух первых, например, вместо сырьевой колонии надо говорить «великая энергетическая держава». Хотя хрен редьки не слаще. И те, и другие, и третьи – имя им легион - паразитируют на Арктике. Она пока отбивается как может: морозами, льдами, глубинами…

Арктика еще и лакмусовая бумажка нашего реального технологического суверенитета. Показал заокеанский друг нам членов конгресса с санкциями, и вдруг выяснилось, что наше народное достояние, да и компания настоящего «Игорь Иваныча», патриота и человека, без западных технологий и железа полностью импотенствует. Ни забурить, ни добыть, ни разведать толком не может. Наверное, оно и к лучшему, потому что если паразитов не морить хотя бы санкциями, то они всю кровь зараз выпьют!

О будущем российской Арктики грустно размышляют профессор МГУ Виктор Старостин и зампредседателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров

