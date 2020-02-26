Все новости >>

//Общество 13+

Арктические паразиты

, 12:38 [ «Аргументы Недели», ]

Арктические паразиты
Фото: соцсети

Кто сказал, что паразиты дохнут на морозе? Вранье! В заполярных холодах живут самые выносливые паразиты на свете – арктические клещи в форме человека.

Арктика - такая безжизненная и суровая, кормит огромное число этих паразитов. Одни бурят в ее теле скважины, чтобы выкачать нефть и газ, продать сырье за границу и купить себе очередную виллу и яхту. Вторые пишут программы и стратегии, как облегчить жизнь первым, питаются крошками с их стола и тоже покупают виллы и яхты. Правда, метражом пониже, водоизмещением пожиже. Третьи придумывают эвфемизмы для двух первых, например, вместо сырьевой колонии надо говорить «великая энергетическая держава». Хотя хрен редьки не слаще. И те, и другие, и третьи – имя им легион - паразитируют на Арктике. Она пока отбивается как может: морозами, льдами, глубинами…

Арктика еще и лакмусовая бумажка нашего реального технологического суверенитета. Показал заокеанский друг нам членов конгресса с санкциями, и вдруг выяснилось, что наше народное достояние, да и компания настоящего «Игорь Иваныча», патриота и человека, без западных технологий и железа полностью импотенствует.  Ни забурить, ни добыть, ни разведать толком не может.  Наверное, оно и к лучшему, потому что если паразитов не морить хотя бы санкциями, то они всю кровь зараз выпьют!

О будущем российской Арктики грустно размышляют профессор МГУ Виктор Старостин и зампредседателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров

//картина дня

Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться подробностями своего нового романа. Она публично признается в любви новому возлюбленному, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах…

//новости ан

//новости ан

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской…

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам…

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет…

//новости ан