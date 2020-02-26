Жилой комплекс, бассейн и ТРК появятся в Карабаше

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26 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы РМК

В ближайшее время в Карабаше будет построен целый ряд социальных объектов. Это торговый комплекс с кинотеатром, бассейн, новая котельная, жилой квартал «Медный».

О планах по преобразованию города представители Русской медной компании рассказали во время визита в город полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В социальные программы в Карабаше РМК намерена вложить 800 миллионов рублей. Реализация планов намечена на ближайшие два года.

С 2010 по 2019 годы на социальные и благотворительные проекты в Карабаше РМК направила около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги. В этом году будет торжественно открыт первый в городе современный торгово-досуговый центр с двумя кинотеатрами.

«С 2004 года мы направили на развитие медеплавильного завода «Карабашмедь» более 22 млрд рублей. Планы компании на город и предприятие долгосрочные, поэтому мы заинтересованы в создании не только безопасных и высокопроизводительных рабочих мест, но и благоприятных условий жизни в Карабаше для наших сотрудников и членов их семей. Это – одно из условий сохранения кадрового потенциала территории, а значит – развития нашего предприятия», - подчеркнул президент РМК Всеволод Левин.