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В Москве осужден Пирожок

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве осужден Пирожок
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Гражданин Украины и вербовщик «Правого сектора»* Игорь Пирожок получил четыре года колонии общего режима за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

Игорь Пирожок был задержан в Москве в апреле прошлого года. По данным следствия, в 2014 году он вступил в запрещенную в России организацию «Правый сектор»*, распространял пропагандистские материалы и способствовал созданию отряда для помощи украинским силовикам на территории Донбасса.

Пирожок частично признал свою вину, но комментировать детали уголовного дела отказался.

*«Правый сектор» - запрещенная в России украинская экстремистская организация.

ИЧ

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