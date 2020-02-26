Сочинский филиал «Россети Кубань» принял на техобслуживание уличное освещение

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26 февраля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сочинский филиал «Россети Кубань» принял на оперативно-техническое обслуживание сети уличного освещения в поселках Шепси, Дедеркой, Гизель-Дере, Южный, Кроянское Туапсинского района. Наличие квалифицированного персонала и специальной техники позволит обеспечить их безопасную эксплуатацию и избавит жителей от неприятностей, связанных с «темными улицами» и «разбитыми фонарями».



Напомним, ответственность за ремонт и эксплуатацию электроустановок, к которым относятся и объекты уличного освещения, несет их владелец. Однако далеко не все собственники в должной мере обеспечены оперативным и ремонтным персоналом, оборудованием и спецтехникой: это весьма затратно.



– Мы выбрали более рациональный вариант, заключив договор с профильной компанией, – рассказал глава Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Виктор Вареник. – «Россети Кубань» давно являются нашим надежным партнером. Принимая во внимание наличие опытных специалистов, оборудования и спецтехники, мы приняли решение передать Сочинскому филиалу на обслуживание уличное освещение в пяти поселках.



В рамках дополнительных услуг Сочинский филиал «Россети Кубань» берет на себя оперативно-техническое обслуживание систем уличного освещения. Оно подразумевает, в частности, регулярный осмотр устройств наружного освещения, проверку работоспособности и замену ламп, а также при необходимости – своевременный ремонт.



Преимущества данной услуги очевидны: прежде всего, это оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуаций и наличие высококвалифицированного аттестованного персонала с многолетним опытом. При этом энергетики находятся на связи с клиентом круглосуточно, включая праздничные и выходные дни.



– Обслуживание сетей уличного освещения силами филиала – это возможность безопасной эксплуатации электроустановок в полном соответствии с требованиями действующих норм и правил безопасности, а также возможность существенно повысить эффективность и надежность функционирования систем уличного освещения при минимальных затратах, – отмечает первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.



Информацию о дополнительных услугах компании «Россети Кубань» можно получить по телефону 8-800-100-15-52.