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Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?
Президент России Владимир Путин, Bai Xueqi / globallookpress.com

Президент Владимир Путин ликвидировал в конце января министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство «катастрофически» не справлялось с поставленными перед ним задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Государственные миллиарды испаряются на Северном Кавказе с большим размахом

Государственные миллиарды испаряются на Северном Кавказе с большим размахом

Как пишет «Московский комсомолец», Минкавказа руководило масштабными госпрограммами и проектами, на которые выделялись большие средства. Эффективность их использования вызвало сомнения у Счетной палаты.

Так, убыток акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), собственником которого ранее являлось федеральное ведомство, составил в 2016 году 1,6 млрд рублей, в 2017-м — 1,4 млрд, в 2018-м — 1,3 млрд. При этом работники «КСК» стабильно получали очень большие оклады.

Кроме того, в процитированной публикации отмечается, что на решение социально-экономических проблем в регион за последние пять лет направили свыше 2 трлн рублей. Между тем, значения социально-экономических показателей на Северном Кавказе по-прежнему отстают от среднероссийских. В частности, безработица там составляет 11%, тогда как по стране - 4,6%. Среднемесячная зарплата — 61% от среднероссийской.

 

ДЦ

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Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

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