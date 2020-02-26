Знаменитый танцовщик открыл балетную студию в Еманжелинске

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26 февраля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Еманжелинске открылась детская балетная студия, художественным руководителем которой стал премьер «Кремлевского балета» и театра «Русский балет», заслуженный артист России Михаил Мартынюк.

Занятия будут проходить во Дворце культуры, в отремонтированном зале, где установлены большие настенные зеркала и хореографические двухрядные станки. Юные дарованиясмогут получать азы балетного искусства от настоящих профессионалов, среди которых солисты и педагоги-репетиторы Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко отметил атмосферу творчества в Еманжелинске, особое братство. «Выходцы из Еманжелинского района живут по всему миру, но не теряют связь с родиной своего детства, передают свои знания и опыт молодому поколению. Это и баянист-виртуоз Фридрих Липс, и прославленный цирковой клоун Александр Фриш, и гроссмейстер Евгений Бареев. Кто-то здесь родился и жил, кто-то получал профессию, начинал карьеру. Судьба увела их в другие регионы России или в дальние страны. Возможно, именно еманжелинская закалка помогла им достичь больших успехов. Малая родина в каждом из нас оставляет свет, который мы проносим через всю жизнь», - сказал парламентарий.

Сейчас в еманжелинской мастерской балета занимается 65 детей. На открытии танцевальной школы они показали первый большой спектакль - сказочную балет-сюиту «Щелкунчик».

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко