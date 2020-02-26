В Южно-Сахалинске планируют построить международный медицинский кластер

Правительство Сахалинской области приступило к созданию территории опережающего развития, формированию современной инфраструктуры, локализации на территории области частных медицинских организаций и ведущих зарубежных клиник.
Об этом на заседании комитете Совета Федерации по социальной политике заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
«Принимая во внимание сложившийся уровень российско-японских отношений и стремление лидеров наших государств к активизации диалога в различных сферах, рассматриваем в качестве основных партнеров Японию, а также другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – пояснил Ющук.
Глава регионального Минздрава отметил необходимость решения вопроса о получении преференций на осуществление медицинской деятельности иностранными клиниками в рамках деятельности медицинского кластера на федеральном уровне, для чего потребуются изменения в соответствующее законодательство.
Ранее сообщалось, что Сахалин посетил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.