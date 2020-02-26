Управляющий Сбербанка расскажет южноуральцам, как получить ипотеку по 1% годовых

На эти и многие другие вопросы управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов ответит в прямом эфире «Большой редакции».
«Большая редакция» - проект, организованный медиахолдингом «Гранада Пресс». В прямом эфире гости передачи — чиновники, бизнесмены, общественники — отвечают на вопросы редакторов и журналистов ведущих изданий. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в социальных сетях изданий медиахолдинга и на ютуб-канале «Гранады ТВ».
Денис Чугунов, управляющий челябинским отделением Сбербанка, расскажет, реально ли получить ипотеку под 1% годовых, насколько часто заявки на кредит получают одобрение, как новые технологии могут облегчить жизнь.