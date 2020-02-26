Депутат Госдумы взял на контроль помощь краснодарским семьям

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26 февраля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

25 февраля в Краснодарском региональном отделении партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов провел прием граждан.

Темой мероприятия стало «Послание президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми». В приеме граждан также приняли участие уполномоченная по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева, начальник управления по вопросам семьи и детства Краснодара Ирина Добровольская, управляющая Краснодарским краевым отделением Пенсионного Фонда РФ Татьяна Ткаченко, представители ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края».

В числе острых вопросов, волнующих сейчас многие семьи, — расширение сферы применения материнского капитала. Так, например, многие многодетные родители нуждаются во вместительном автомобиле, особенно в том случае, когда один или несколько детей — инвалиды или имеют ограничения по здоровью. Также немало семей хотели бы иметь возможность использовать средства маткапитала для оплаты путевок в детские лагеря и санатории. Депутат отметил, что вопрос о расширении сферы применения маткапитала находится на рассмотрении законодателей и с большой долей вероятности получит положительное решение: «Со своей стороны я готов полностью поддержать соответствующие поправки».

Одно из обращений касалось возможности предусмотреть для детей-сирот квоты на поступление в краевые ссузы в общем списке, а также необходимости вернуть льготы на проезд в городском и пригородном транспорте для сирот, учащихся в государственных учреждениях. Все участники приема высказались за возвращение проездных льгот и квотирование, при этом Владимир Евланов отметил целесообразность рассмотрения этого вопроса на федеральном уровне: «Давайте попробуем заручиться поддержкой Законодательного собрания Краснодарского края, чтобы законодательная инициатива исходила параллельно и от меня как от депутата, и от ЗСК».

Тему образования детей подняла и приемная мать ребенка-инвалида. Женщина обратилась к депутату с просьбой инициировать возможность для повторного бюджетного профобразования детей до 18 лет с инвалидностью или ограничениями по здоровью. Парламентарий ответил, что всесторонне изучит вопрос, чтобы составить предложение для внесения поправок в закон, и постарается оказать адресную помощь.

Также на прием к Владимиру Евланову пришла приемная мать четверых детей-инвалидов, которая рассказала, что сейчас такие дети имеют право на одну бесплатную оздоровительную путевку в год, и выдают их только на осень или весну. Женщина попросила рассмотреть возможность бюджетного оздоровления два раза в год, в том числе и в летний период. В ходе обсуждения вопроса депутат отметил, что таких средств нет ни в краевой, ни и в городской казне, однако пообещал проконсультироваться с коллегами, чтобы составить депутатский запрос и найти решение на уровне губернатора региона.

Не менее важной темой стала острая необходимость некоторых поправок в Семейный кодекс РФ. Так, в ст. 79 п. 2 сказано, что «при невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть по определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В тех случаях, когда речь идет о судебных решениях по делам о семейном киднеппинге, такая формулировка зачастую вызывает общественный резонанс: «Как можно отдавать ребенка в детский дом при живых родителях». На самом деле детей на время определяют в реабилитационные центры, где они находятся в спокойной обстановке и с ними работают психологи. Уполномоченная по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева предложила помощь в составлении поправок к формулировке, чтобы Владимир Евланов выступил с соответствующей законодательной инициативой.

Все вопросы, прозвучавшие во время приема, Владимир Евланов взял на личный контроль. По многим из них потребуются изменения на законодательном уровне: парламентарий отметил, что сформированные по итогам встречи предложения будут вынесены на рассмотрение в Государственную Думу.