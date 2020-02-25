На юбилейный концерт в Челябинск приедет Гарик Сукачёв

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25 февраля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В год своего 60-летия Гарик Сукачёв объявляет грандиозный тур «GO!». Легенда русского рока, один из самых узнаваемых российских музыкантов выступит в Челябинске 10 марта в 19.00, в ДС «Юность».

Музыкант, режиссёр, актёр – Гарик Сукачёв в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станут концерты тура «GO!», которые пройдут на крупнейших площадках по всей стране.

Концерты главного московского рок-н-рольщика Гарика Сукачёва невозможно назвать «очередными»: каждое выступление, пожалуй, самого известного хулигана страны и его команды – это исключительное шоу, и музыканты выкладываются на сцене даже не на 100, а на все 200 процентов, заряжая зал неистовой энергией.

Песни, которые знает наизусть не одно поколение поклонников Гарика Сукачёва – хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых». Шоу, в котором всё продумано до мелочей. Настоящая свобода и анархия на сцене. Насыщенный эмоциональный трек-лист, в котором найдётся место и для лиричной «Напои меня водой», и для разухабистой «Дорожной». Свет и звук, которые станут единым целым. Музыканты – истинные профессионалы своего дела, каждый из которых удивит зрителя искусной игрой и импровизацией. И, конечно, сам Гарик Сукачёв — артист, которого без преувеличения знает вся страна, обаятельный и дерзкий музыкант, искренне проживающий на сцене каждую свою песню. Всё вместе – это событие, которое нужно обязательно увидеть собственными глазами.

Возрастной ценз – 18+