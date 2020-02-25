"Это все клевета!", замглавы воронежского ГИБДД "объяснил", откуда у его семьи 22 квартиры стоимостью 63 миллиона

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25 февраля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

У родителей замглавы ГИБДД Воронежа Игоря Качкина обнаружены 22 квартиры. В областной прокуратуре не уверены, что недвижимость приобретена честно.

Но полицейский уверяет - в его собственности лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. Все остальное нажили непосильным трудом его родители – пенсионеры. Семье Качкина, по оценке региональной прокуратуры, принадлежит недвижимость на общую сумму более 63 миллионов рублей, сообщает НТВ.

При этом зарплата подполковника – 60 тысяч рублей, его родители – пенсионеры, а старший брат также трудится в полиции. В прокуратуре полагают, что спорное имущество, не подтвержденное законными доходами, следует конфисковать. Но в семье Качкиных уверены, все это происки врагов и черная зависть.

Отец замглавы ведомства Николай Качкин заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда был директором мебельного комбината, а сейчас он живет на пенсию 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки.

«Настоящая клевета! Это черная зависть. Все это на суде будет доказано, однозначно. И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг. А мне, честно скажу, терять нечего», – заключил Николай Качкин.

В региональном УМВД полагают, что повода для увольнения замглавы ГИБДД нет.