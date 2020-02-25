«Женщины могут всё, в отличие от мужчин, в том числе и рожать», прекрасный пол осудил слова чиновника о

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25 февраля 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Жесткие высказывания председателя Городской думы Екатеринбурга Игоря Володина о женщинах-полицейских вызвало шквал негодования. Он сообщил, что на ситуацию в правоохранительных органах негативно влияет то, что половина студентов местного «юридического института» это слабый пол.

«Когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке. Поэтому мы говорим – мужчинам стало неинтересно работать в полиции. Зарплата невысокая, с жильём сложно», – сказал Володин.

Однако член Совета Федерации и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова была удивлена такой дискриминацией и напомнила, что работа в силовых структурах не связана с вопросами половой принадлежности. «Я считаю, что это совершенно не объективная оценка в отношении женщины. Это обычное отношение мужчин, что женщина – это слабый пол и она не сможет работать в полиции. Это неправильно. Женщины могут всё, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии. Поэтому говорить, что женщины не подготовлены, если женщина идёт в полицию или в какие-то виды войск, то она обычно подготовлена спортивно. Служить не так легко, особенно в окружении мужчин» - сказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, Лахова напомнила Также Лахова напомнила о множестве женщин, которые наравне в мужчинами защищали страну во время Великой Отечественной войны:«Когда вопрос стоит жизни или смерти, защиты семьи, родины, женщина наравне с мужчинами, ничуть не хуже. Во время войны не было ни одного вида войск, где бы не служили женщины».