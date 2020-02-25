Пользователь Интернета сам определит, где и какие данные о себе размещать

//Общество 13+

25 февраля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

За последние годы население в мире стало намного активнее пользоваться Интернетом. Учитывая невысокий уровень грамотности населения, многие люди подписывают онлайн различные соглашения, не вникая в их содержание. При этом многие приложения впоследствии включают функции по отслеживанию пользователя и сбору его персональных данных.



Сразу после включения смартфона, устройство начинает шпионить за пользователем. Скопированные данные хранятся на серверах и могут передаваться третьим лицам.



Подход к личным данным во всём мире различается. Если в китайских школах камеры используются для отслеживания посещаемости, то в Швеции за установку подобных камер можно получить штраф.



Сегодня анонимность в интернете является мифом. Личная информация при этом позволяет получить доступ к различным электронным сервисам.

Население плавно готовится к тому, что современные технологии постепенно войдут в повседневную жизнь. И компаниям придётся строить с клиентами партнёрские отношения. В данном случае пользователь сам определит, где и какие данные он может размещать. Руководитель компании Accenture Мария Григорьева считает, что люди не должны бояться предоставлять свои данные. В современных условиях это необходимо и обязательно для виртуальной реальности.



