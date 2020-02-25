Новое в налогообложении: кто получит возможность остаться на УСН

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25 февраля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законодатели стараются облегчить жизнь среднему и малому бизнесу России. 20 февраля в Госдуме состоялось первое чтение законопроекта № 875583-7, изменения приняты в частности в главу 26-2 Налогового кодекса.

Теперь ИП и фирмам, рассчитывающимся с государством по упрощенной системе налогообложения, но не выполнившим необходимые условия за отчётный налоговый период, предоставляется шанс все же остаться на «упрощенке». В процессе голосования свою позицию «за законопроект» выразил Владимир Евланов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Важно отметить, что послабления получают лишь компании и индивидуальные предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику и вписывающиеся в следующие лимиты: их доход перешагнул оговоренный в Налоговом кодексе РФ рубеж в 150 млн. рублей, но не более чем на 50 млн. рублей; число работников достигло более 100 допустимых человек, но не превысило 130 наемных работников.

«Если до конца текущего отчетного периода они успеют вписаться в необходимые рамки, то будут иметь право не переходить на основную систему налогообложения, а остаться, как и прежде, на УСН, - прокомментировал Владимир Евланов. – На этот переходный период ставка будет увеличена – для уплачивающих налоги с доходов на 2 процента, а для рассчитывающихся по системе «доходы минус расходы» на 5 процентов. Но, несмотря на это, принятые изменения дадут хоть и временные, но существенные послабления предпринимателям, что поможет им в развитии бизнеса, в выведении его на новый уровень. Они возлагали большие надежды на принятие этого законопроекта, о чем мне неоднократно приходилось слышать на приемах и выездных встречах. К счастью, эти надежды сбылись».