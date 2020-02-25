В Москве ежемесячно прокладывается около 3 км тоннелей метро

//Общество 13+

25 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух перегонах Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена: от станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская» и от станции «Кунцевская» в сторону станции «Давыдково».

«В этом году московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. Мы вышли на работу 20 тоннелепроходческих комплексов. Это означает, в месяц проходки около 3 км. Такими объемами в московском метро никогда не строили. Здесь, на западном участке БКЛ, сегодня запускается одновременно два больших щита, 10-метровых, что тоже является уникальным для работы метростроителей. В целом этот участок должен быть закончен двумя этапами в 2020 году и в 2021 году», - заявил Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, сегодня одновременно началась проходка двухпутных тоннелей, которую ведет щит «Лилия» (от станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская») и щит «Надежда» (от станции «Кунцевская» в сторону станции «Давыдково»). Длина первого тоннеля составляет 2,2 км, второго - 1,4 км. Проходка должна завершиться летом-осенью 2020 года.

Отмечается, что в настоящее время проходку тоннелей московского метро ведут 13 ТПМК - на Большой кольцевой линии, один ТПМК - на Люблинско-Дмитровской линии, два ТМПК - на Калининско-Солнцевской линии, четыре ТПМК - на Коммунарской линии.

Строительство западного участка БКЛ от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» было начато в 2018 году. Общая длина участка составляет 9 км. На нем расположены четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская». Строительство ведется в два этапа: участок «Хорошевская» - «Карамышевская», где работы должны быть завершены в 2020 году, и участок «Карамышевская» - «Кунцевская», на котором строительство планируется завершить в 2021 году.

Открытие западного участка БКЛ от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тыс. человек.