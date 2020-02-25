В Челябинске увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи

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25 февраля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Это связано с эпидемией ОРВИ и гриппа.

Агентство «Полит74» напомнило о правилах работы медицинской службы. Напомним, норматив прибытия скорой помощи составляет 20 минут, но это не касается экстренных случаев: пожаров, аварий, тяжелых травм. В инфографике журналисты агентства подробно пояснили, при каких случаях необходимо вызывать скорую помощь, а при каких — неотложную. Кроме того, в некоторых случаях скорая не приедет, необходимо вызвать участкового врача. В статье также указываются номера телефонов взрослой и детской неотложной помощи.