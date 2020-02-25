«Россети Кубань» вложила в модернизацию питающих центров более 4,5 млрд рублей

//Общество

25 февраля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания «Россети Кубань» вложила в 2019 году в модернизацию питающих центров Краснодара и его пригорода более 4,5 млрд рублей инвестиций. В текущем году энергетики проведут реконструкцию на подстанциях «Пашковская», «Почтовая», «Центральная», «Южная», «Западная-2», «РИП», «Калинино», а также начнут строительство цифровой подстанции «Ангарская». Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Сергеев на прошедшей в Краснодаре пресс-конференции.



Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечения дополнительной энергомощности новых абонентов планируется строительство двух кабельных линий «Восточная-Центральная» и новой подстанции в цифровом формате «Ангарская» с установкой двух силовых трансформаторов по 25 МВА каждый.



Выполнение запланированных работ позволит повысить надежность электроснабжения более 400 социально значимых объектов, около 480 тысяч человек, проживающих в краевой столице, а также обеспечить условия для техприсоединения новых абонентов.