90 нелегальных финансовых организаций выявили на Кубани

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25 февраля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В прошлом году на территории Кубани выявили 90 организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Также было обнаружено 4 организации с признаками «финансовой пирамиды» и 1 нелегальный форекс-дилер.

Замначальника Южного ГУ ЦБ РФ Алла Храпунова отмечает, что деятельность нелегальных кредиторов характерна для Юга России в целом и Краснодара в частности. Это, по ее словам, связано, прежде всего, со спросом населения на подобные услуги и, как следствие, появлением предпринимателей, осуществляющих нелегальную псевдо-ломбардную деятельность. Финансовые пирамиды, по мнению эксперта, нацелены, в основном, на пожилых людей и, как правило, маскируются под легальных участников рынка.