Министр здравоохранения Латвии: Мы осторожно и внимательно наблюдаем за людьми, посетившим Китай

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25 февраля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, фото соцсети

Латвия приняла строгие меры предосторожности против распространения коронавируса, чем рекомендуют европейские органы. Так заявила латвийским СМИ министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, несмотря на новые случаи вируса, тем не менее решил не расширять перечень территорий, после посещения которых люди нуждаются в мерах предосторожности, а Латвия пошла еще дальше.

«Мы более осторожны и приняли решение дополнительно к наблюдению за людьми, посетившим Китай, наблюдать за теми, кто побывал в Италии, в Южной Корее, Иране», - заявила г-жа Винькеле.

Министр отметила, что ни европейские ответственные органы, ни Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала прекращать авиасообщение, например, с Италией.

Сегодня, 25 февраля, под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша состоится заседание по кризисному управлению в связи с распространением вируса. Совет заслушает представителей Минздрава и иных ответственных органов о ситуации с коронавирусом.

Минздрав Латвии призывает всех жителей страны быть внимательными: если во время поездки или в течении 14 дней после ее появления симптомы, которые указывают на заболевание дыхательных путей, повышение температуры, затрудненное дыхание, то человек немедленно должен обратиться к врачу и информировать о своей поездке.

На сегодняшний день, ограничения на сообщение пока не вводится, но все авиакомпании проинформированы о действиях на случай подозрений в заражении вирусом.