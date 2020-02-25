Министр здравоохранения Латвии: Мы осторожно и внимательно наблюдаем за людьми, посетившим Китай

Латвия приняла строгие меры предосторожности против распространения коронавируса, чем рекомендуют европейские органы. Так заявила латвийским СМИ министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, несмотря на новые случаи вируса, тем не менее решил не расширять перечень территорий, после посещения которых люди нуждаются в мерах предосторожности, а Латвия пошла еще дальше.
«Мы более осторожны и приняли решение дополнительно к наблюдению за людьми, посетившим Китай, наблюдать за теми, кто побывал в Италии, в Южной Корее, Иране», - заявила г-жа Винькеле.
Министр отметила, что ни европейские ответственные органы, ни Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала прекращать авиасообщение, например, с Италией.
Сегодня, 25 февраля, под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша состоится заседание по кризисному управлению в связи с распространением вируса. Совет заслушает представителей Минздрава и иных ответственных органов о ситуации с коронавирусом.
Минздрав Латвии призывает всех жителей страны быть внимательными: если во время поездки или в течении 14 дней после ее появления симптомы, которые указывают на заболевание дыхательных путей, повышение температуры, затрудненное дыхание, то человек немедленно должен обратиться к врачу и информировать о своей поездке.
На сегодняшний день, ограничения на сообщение пока не вводится, но все авиакомпании проинформированы о действиях на случай подозрений в заражении вирусом.